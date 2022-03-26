Operação Fauna Viva, realizada pela , realizada pela Polícia Civil para coibir a prática da caça de animais silvestres nas reservas naturais de Sooretama Linhares , no Norte do Espírito Santo, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de animais abatidos e de canhões – espécie de armadilha feita para a caça. A ação aconteceu nesta sexta-feira (25).

Segundo a corporação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em residências no município de Sooretama, onde foram localizados diversos animais silvestres abatidos. Dois homens foram presos em flagrante e foram apreendidos dois canhões usados para a caça de animais.

Animais silvestres, como tatus e paca, foram apreendidos com suspeitos durante operação em Sooretama Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Durante a ação, em uma das casas, os policiais localizaram um homem de 39 anos, que estava com um tatu abatido. Já em outra residência, a equipe flagrou o exato momento em que um indivíduo de 46 anos limpava animais silvestres mortos – dois tatus, uma paca e duas aves mutum. Com ele, os policiais apreenderam canhões usados para caçar e munições.

Your browser does not support the audio element. Operação prende dois homens com caças e armadilhas em Sooretama

A Operação Fauna Viva foi realizada pelas delegacias de Linhares, Sooretama e Rio Bananal . "Nossa região é composta por uma biodiversidade importante no ecossistema capixaba, e Linhares é o município com maior extensão territorial do Espírito Santo. Por isso, deflagramos a operação nesta sexta-feira, já que muitos criminosos aproveitam as reservas naturais para realizarem a caça ilegal", informou o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabricio Lucindo.