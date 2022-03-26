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Crime ambiental

Operação prende dois homens com caças e armadilhas em Sooretama

Polícia Civil deflagrou a Operação Fauna Viva nesta sexta-feira (25). Durante a ação, foram apreendidas armadilhas usadas para caça, animais silvestres abatidos e munições
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mar 2022 às 10:36

Publicado em 26 de Março de 2022 às 10:36

A Operação Fauna Viva, realizada pela Polícia Civil para coibir a prática da caça de animais silvestres nas reservas naturais de Sooretama e Linhares, no Norte do Espírito Santo, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de animais abatidos e de canhões – espécie de armadilha feita para a caça. A ação aconteceu nesta sexta-feira (25).
Segundo a corporação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em residências no município de Sooretama, onde foram localizados diversos animais silvestres abatidos. Dois homens foram presos em flagrante e foram apreendidos dois canhões usados para a caça de animais.
Polícia prende dois homens e apreende canhões usados para caça em Sooretama
Animais silvestres, como tatus e paca, foram apreendidos com suspeitos durante operação em Sooretama Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Durante a ação, em uma das casas, os policiais localizaram um homem de 39 anos, que estava com um tatu abatido. Já em outra residência, a equipe flagrou o exato momento em que um indivíduo de 46 anos limpava animais silvestres mortos – dois tatus, uma paca e duas aves mutum. Com ele, os policiais apreenderam canhões usados para caçar e munições.
Operação prende dois homens com caças e armadilhas em Sooretama
A Operação Fauna Viva foi realizada pelas delegacias de Linhares, Sooretama e Rio Bananal. "Nossa região é composta por uma biodiversidade importante no ecossistema capixaba, e Linhares é o município com maior extensão territorial do Espírito Santo. Por isso, deflagramos a operação nesta sexta-feira, já que muitos criminosos aproveitam as reservas naturais para realizarem a caça ilegal", informou o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabricio Lucindo.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 39 anos foi autuado em flagrante por crime ambiental, e o suspeito de 46 anos teve autuação em flagrante pelo mesmo tipo de crime e também por posse ilegal de munições. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.

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