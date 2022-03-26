Motociclista morre em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta matou uma pessoa na madrugada deste sábado (26), na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O motociclista, identificado como Pedro Fantinato Griffo, de 21 anos, morreu no local.
A batida aconteceu por volta das 2h, no km 12 da rodovia, na altura da Barra do Jucu. Segundo informações do Batalhão do Trânsito da Polícia Militar, o motociclista seguia sentido Guarapari. Não há informações, até o momento, sobre a direção do ciclista.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a morte de Pedro foi constatada no local por uma equipe de resgate da Rodosol, que também prestou os primeiros atendimentos ao ciclista. Ele estava em estado grave e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O local foi isolado e periciado pela Polícia Civil, que vai investigar a causa do acidente. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha.