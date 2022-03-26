Motociclista morre em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Pedro Fantinato Griffo, de 21 anos, era quem conduzia a moto. Ele morreu no local do acidente

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a morte de Pedro foi constatada no local por uma equipe de resgate da Rodosol, que também prestou os primeiros atendimentos ao ciclista. Ele estava em estado grave e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.