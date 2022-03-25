Frentista reage a assalto e detém suspeito em São José do Calçado

A Polícia Militar informou que foi acionada às 23h43 para a ocorrência em que um frentista teria sofrido uma tentativa de roubo. Policiais militares do 3º Batalhão seguiram para o local.

No posto de combustíveis, o frentista relatou aos miliares que o suspeito se aproximou e pediu que ele lhe entregasse uma quantia de R$ 50 reais, ameaçando esfaqueá-lo caso não cumprisse a ordem. “A vítima conseguiu pegar uma ripa de madeira e desarmar o suspeito, que foi contido até a chegada da Polícia Militar”, disse a corporação, em nota.