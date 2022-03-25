Frentista reage a assalto e detém suspeito em São José do Calçado

Um homem de 27 anos foi detido por um frentista ao tentar assaltar um posto de combustíveis na Avenida Maria das Dores Pimentel, no Centro de São José do Calçado, na noite dessa quinta-feira (24). Em uma imagem, é possível ver o homem amarrado no chão até a chegada da Polícia Militar ao local.
A Polícia Militar informou que foi acionada às 23h43 para a ocorrência em que um frentista teria sofrido uma tentativa de roubo. Policiais militares do 3º Batalhão seguiram para o local.
No posto de combustíveis, o frentista relatou aos miliares que o suspeito se aproximou e pediu que ele lhe entregasse uma quantia de R$ 50 reais, ameaçando esfaqueá-lo caso não cumprisse a ordem. “A vítima conseguiu pegar uma ripa de madeira e desarmar o suspeito, que foi contido até a chegada da Polícia Militar”, disse a corporação, em nota.
Segundo a PM, o suspeito foi conduzido para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. Demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de roubo e encaminhado ao Sistema Prisional.