Polícia apreende armas e aves em risco de extinção em São José do Calçado

Resultado da apreensão feita pela equipe da Polícia Ambiental: armas e aves Crédito: Divulgação/3° BPMES

A ação foi atendida pela equipe de serviço do 2º Pelotão da 4ª Cia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), após o recebimento de uma denúncia anônima. No local, em uma residência, a polícia encontrou uma espingarda calibre 32, uma espingarda calibre 22 modificada e uma espingarda de pressão 5.5.

Além disso, os policiais localizaram 31 munições, sendo 22 intactas; outras 74 munições, sendo 22 deflagradas; 100 espoletas; dois frascos de pólvoras; três cartuchos calibre 32 deflagrados; 24 bolas de chumbo média e cinco esferas de pequenas.

Ainda estavam em poder do infrator dois catataus, quatro coleiros, um galinho-da-serra, um trinca-ferro, assim como três redes de captura de pássaros e um alçapão.

CATATAU

A Polícia Militar Ambiental informou que a espécie Catatau (Sporophila frontalis) está ameaçada de extinção, “conforme anexo I da Portaria MMA nº 444 de 17 de dezembro de 2014”.

O pássaro da espécie Catatau é um animal ameaçado de extinção Crédito: Divulgação/3° BPMES

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Alegre. O homem conduzido, de 48 anos, segundo a polícia, irá responder pelos atos ilícitos praticados, “conforme o Art. 29 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) com agravantes para casos de animais em risco de extinção e Art. 12 da Lei Federal 10.826/03, com pena de detenção de um a três anos, e multa”.

Já os animais serão levados para o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) , onde passarão por uma triagem a fim de serem devolvidos para a natureza.