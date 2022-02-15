Polícia apreende armas e aves em risco de extinção em São José do Calçado

A Polícia Militar Ambiental apreendeu, nesta terça-feira (15), armas, munições e pássaros de quatro espécies na zona rural do distrito de Alto Calçado, em São José do Calçado, no Sul do Estado. Segundo os agentes, uma das espécies, chamada Catatau, está em risco de extinção.
A ação foi atendida pela equipe de serviço do 2º Pelotão da 4ª Cia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), após o recebimento de uma denúncia anônima. No local, em uma residência, a polícia encontrou uma espingarda calibre 32, uma espingarda calibre 22 modificada e uma espingarda de pressão 5.5.
Além disso, os policiais localizaram 31 munições, sendo 22 intactas; outras 74 munições, sendo 22 deflagradas; 100 espoletas; dois frascos de pólvoras; três cartuchos calibre 32 deflagrados; 24 bolas de chumbo média e cinco esferas de pequenas.
Ainda estavam em poder do infrator dois catataus, quatro coleiros, um galinho-da-serra, um trinca-ferro, assim como três redes de captura de pássaros e um alçapão.
CATATAU
A Polícia Militar Ambiental informou que a espécie Catatau (Sporophila frontalis) está ameaçada de extinção, “conforme anexo I da Portaria MMA nº 444 de 17 de dezembro de 2014”.
Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Alegre. O homem conduzido, de 48 anos, segundo a polícia, irá responder pelos atos ilícitos praticados, “conforme o Art. 29 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) com agravantes para casos de animais em risco de extinção e Art. 12 da Lei Federal 10.826/03, com pena de detenção de um a três anos, e multa”.
Já os animais serão levados para o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), onde passarão por uma triagem a fim de serem devolvidos para a natureza.
A Polícia Ambiental ressaltou que qualquer denúncia de crime ambiental pode ser feita através do número 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.