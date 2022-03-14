Motociclista morre após acidente com carro em São José do Calçado

Um motociclista de 28 anos morreu em um acidente envolvendo um carro na noite do último sábado (12) na ES 484, na zona rural de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar o piloto, José Frontino Júnior, de 28 anos, e o carona estavam sem capacete.
A batida foi por volta das 22h30. O motorista do carro, de 34 anos, estava com a esposa e filha no veículo. Ele contou aos militares que dirigia o automóvel, um Chevrolet Prisma, indo para a cidade de São José do Calçado, quando se deparou com uma motocicleta em sentido contrário.
A equipe de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o carona desacordado, para o Hospital Estadual São José do Calçado. O condutor da motocicleta morreu no local do acidente. O estado de saúde do carona não foi informado.
A perícia da Polícia Civil removeu o corpo ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e a motocicleta foi encaminhada ao pátio de Guaçuí. O teste de alcoolemia do motorista do automóvel teve resultado negativo. Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão de Alegre para esclarecimentos.