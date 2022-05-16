PM reage a assalto e é baleado no meio de rua em Vila Velha

Policial militar da reserva foi baleado quando seguia com a esposa para uma academia em Itapuã Crédito: Fabricio Christ

Um sargento da Polícia Militar, de 49 anos, foi baleado depois de reagir a uma tentativa de assalto no bairro Itapuã, em Vila Velha , por volta das 6h15 desta segunda-feira (16). Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

Um vídeo, registrado por uma câmera de videomonitoramento, mostra o policial logo depois de ser baleado. Ele aparece andando com dificuldade e é socorrido por um homem. Assim que é acudido, o sargento cai no chão. Veja abaixo:

Testemunhas contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o sargento estava caminhando pela Avenida Resplendor em direção a uma academia de ginástica que fica próxima ao local do crime. Um homem que vinha de bicicleta no sentido contrário se aproximou e, então, anunciou o assalto.

De acordo com as testemunhas, ele carregava uma arma na cesta da bicicleta. O militar, porém, reagiu ao assalto e acabou sendo baleado pelo menos uma vez. Ele foi levado ao hospital e, segundo a esposa dele, o estado de saúde é estável. Ela contou que o sargento passou por uma cirurgia e que terá de ser transferido à UTI.

"FOI POR INSTINTO"

Quem aparece no vídeo ajudando o sargento é o médico veterinário Guilherme Bretas, que fez um torniquete na perna da vítima para estancar o sangramento. Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Guilherme contou que agiu por instinto depois de o sargento pedir para ele salvá-lo.

"Ele me pediu ajuda, muita gente correu na rua, eu só consegui ver o sangramento na perna. Ele pediu para que eu o salvasse, que eu pudesse ajudar, que fizesse qualquer coisa. Eu falei ‘deita aqui que eu vou te ajudar’. Eu tive que fazer o que tinha que ser feito com o que eu tinha nas mãos", disse.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso está sendo investigado pelo plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e ainda está em andamento. A corporação informou que mais informações serão divulgadas apenas após o final da apuração.

Polícia Militar contou que recebeu a informação via Ciodes de que disparos de arma de fogo teriam sido feitos em Itapuã. Militares foram até o bairro e um homem se identificou como policial. Ele narrou que estava caminhando quando um homem se aproximou de bicicleta e anunciou o assalto.

Ele acabou sendo baleado na coxa esquerda e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Policiais fizeram buscas pelo suspeito, que não foi localizado.

PM AFIRMA FAZER POLICIAMENTO DIÁRIO EM ITAPUÃ

A Polícia Militar ressaltou que faz policiamento ostensivo em Itapuã com o objetivo de combater qualquer tipo de crime na região. De acordo com a corporação, são realizadas operações e ações diariamente, como cercos táticos, ponto base, blitz, visitas tranquilizadoras e abordagens no bairro.

"A Polícia Militar frisa que o apoio de toda a população é muito importante e pede a colaboração de toda a população para que denunciem os indivíduos que agem nos bairros. As informações podem ser repassadas por meio do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Em casos de ocorrência em andamento uma viatura deve ser acionada imediatamente através do Ciodes (190)", disse a corporação, em nota.

Correção Inicialmente, a informação era de que o policial militar seria da reserva. Posteriormente, a vítima foi identificada como um sargento da Polícia Militar, de 49 anos, ainda na ativa. A informação foi atualizada no texto e o título foi corrigido.