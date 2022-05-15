Homem morre esfaqueado durante briga em festa no Caparaó

De acordo com o delegado de plantão em Alegre, Dedier de Carvalho, a vítima foi identificada como Marcos Soares Jacinto, conhecido como Carioca. Ele era morador do distrito e sofreu o ferimento no abdomen.

Na delegacia, o adolescente, acompanhado pelo padrasto, contou que deu um golpe de canivete em Marcos, pois ele havia o ameaçado de lhe dar um tiro na boca, sem motivos. “O adolescente contou que viu Marcos Soares Jacinto pegando um canivete e que também estava armado com um canivete. Contou que levou um soco e deu um golpe de canivete em Marcos, e que não era sua intenção matá-lo. Disse que outros homens queriam agredi-lo e precisou se esconder dentro de um carro. O carro do padrasto do adolescente teve os vidros quebrados durante a confusão”, contou o delegado.