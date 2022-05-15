Homem morre esfaqueado durante briga em festa no Caparaó

Um homem de 38 anos foi morto com um golpe de canivete na madrugada deste domingo (15) durante uma festa no parque de exposições do distrito de Mundo Novo, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Civil, a vítima teria se envolvido numa briga com um adolescente, de 17 anos, que acabou apreendido pela Polícia Militar. Houve confusão e a polícia precisou pedir reforço à militares de outros municípios.
De acordo com o delegado de plantão em Alegre, Dedier de Carvalho, a vítima foi identificada como Marcos Soares Jacinto, conhecido como Carioca. Ele era morador do distrito e sofreu o ferimento no abdomen.
Na delegacia, o adolescente, acompanhado pelo padrasto, contou que deu um golpe de canivete em Marcos, pois ele havia o ameaçado de lhe dar um tiro na boca, sem motivos. “O adolescente contou que viu Marcos Soares Jacinto pegando um canivete e que também estava armado com um canivete. Contou que levou um soco e deu um golpe de canivete em Marcos, e que não era sua intenção matá-lo. Disse que outros homens queriam agredi-lo e precisou se esconder dentro de um carro. O carro do padrasto do adolescente teve os vidros quebrados durante a confusão”, contou o delegado.
Marcos Soares Jacinto chegou a ser levado para a Santa Casa de Guaçuí, mas não resistiu. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O adolescente, segundo o delegado, também foi ferido com cortes pelo corpo durante a briga. Ele foi atendido no Pronto Socorro de Guaçuí, liberado e apresentado ao Ministério Público do Espírito Santo. Ele deve ser encaminhado à unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Cachoeiro e segundo a polícia, vai responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio por motivo fútil.
BRIGA GENERALIZADA
Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, outras brigas com pessoas armadas com facas e canivetes se formaram no local. Dois militares que atuam no município foram acionados e tiveram que pedir reforço dos municípios de Divino de São Lourenço e Guaçuí para controlar a segurança no local. Três pessoas foram socorridas com cortes pelo corpo no Pronto Socorro de Guaçuí.