Mulher é morta a facadas em casa no Sul do ES

Maria Soares tinha 54 anos e foi morta a facadas Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Uma mulher de 54 anos morreu após ser esfaqueada em casa na noite desta sexta-feira (13), no bairro Morro da Taioba, em Conceição do Castelo , na região Sul Serrana do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , a vítima, identificada como Maria Soares, gritou por socorro e uma de suas filhas, uma adolescente de 14 anos, tentou ajudar, mas o suspeito conseguiu fugir.

A PM diz que, ao chegar ao local, socorristas do Samu já haviam sido acionados e informaram que Maria Soares estava morta.

Os militares contaram ainda que, conforme o relato da adolescente, ela estava no quarto quando ouviu uma briga entre sua mãe e um homem, que não conhecia, no cômodo ao lado. Devido aos gritos de socorro de Maria Soares, a menina pegou uma faca e deu duas pancadas na porta.

Para a PM a adolescente disse também que, quando o suspeito abriu a porta, tentou segurá-la, mas ela conseguiu sair correndo. Após a fuga, a menina relatou que o homem saiu correndo do quarto de cueca e a mãe já tinha sido esfaqueada.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição do Castelo e, até o momento, ninguém foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.