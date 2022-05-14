Mulher é morta a facadas em casa no Sul do ES

Uma mulher de 54 anos morreu após ser esfaqueada em casa na noite desta sexta-feira (13), no bairro Morro da Taioba, em Conceição do Castelo, na região Sul Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Maria Soares, gritou por socorro e uma de suas filhas, uma adolescente de 14 anos, tentou ajudar, mas o suspeito conseguiu fugir.
A PM diz que, ao chegar ao local, socorristas do Samu já haviam sido acionados e informaram que Maria Soares estava morta.
Os militares contaram ainda que, conforme o relato da adolescente, ela estava no quarto quando ouviu uma briga entre sua mãe e um homem, que não conhecia, no cômodo ao lado. Devido aos gritos de socorro de Maria Soares, a menina pegou uma faca e deu duas pancadas na porta.
Para a PM a adolescente disse também que, quando o suspeito abriu a porta, tentou segurá-la, mas ela conseguiu sair correndo. Após a fuga, a menina relatou que o homem saiu correndo do quarto de cueca e a mãe já tinha sido esfaqueada.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição do Castelo e, até o momento, ninguém foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A nota ainda apontou que, somente no decorrer das investigações, a polícia poderá determinar se o caso se trata de feminicídio - tipificação criminal motivada pelo fato de a vítima ser mulher - ou se é um homicídio.