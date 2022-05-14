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Estava escondido

Assaltante que agrediu comerciante em bar é preso em Colatina

O criminoso, identificado como Alex Sander da Silva Gomes, foi detido no bairro São Pedro. Ele estava escondido em uma casa e tentou fugir, mas foi capturado pela polícia

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 13:46

Publicado em 

14 mai 2022 às 13:46

Maria Luiza Silva

A Polícia Militar prendeu, no fim da manhã deste sábado (14,) o criminoso acusado de espancar o dono de um bar em Colatina, no Noroeste do Estado, na última quarta-feira (11). Um vídeo enviado por moradores mostra o momento em que Alex Sander da Silva Gomes foi preso pelos policiais militares. Veja acima.
Alex estaria escondido em uma casa e tentou fugir, mas foi capturado pela polícia. Ele foi reconhecido, abordado e com a ele foi apreendida uma pedra de crack. 
  Nesta semana, o comerciante Paulo Rezende Tardin, de 60 anos, levou socos do criminoso e, mesmo caído no chão, ainda foi agredido com um banco de madeira.
“Em momento nenhum ele anunciou o assalto. Ele já chegou me agredindo, com muita violência. Eu gritei muito, não sabia o que fazer. Não tive outra reação. Foram chegando algumas pessoas, mas ninguém entendia o que estava acontecendo”, contou Paulo em entrevista para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste.
O suspeito, que já estava com mandado de prisão em aberto, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina, e depois seria levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
Em relação aos crimes ocorridos nesta semana, os inquéritos seguem sob investigação na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina.

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