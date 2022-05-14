Assaltante que agrediu comerciante em bar é preso em Colatina

Maria Luiza Silva

Alex estaria escondido em uma casa e tentou fugir, mas foi capturado pela polícia. Ele foi reconhecido, abordado e com a ele foi apreendida uma pedra de crack.

Nesta semana, o comerciante Paulo Rezende Tardin, de 60 anos , levou socos do criminoso e, mesmo caído no chão, ainda foi agredido com um banco de madeira.

“Em momento nenhum ele anunciou o assalto. Ele já chegou me agredindo, com muita violência. Eu gritei muito, não sabia o que fazer. Não tive outra reação. Foram chegando algumas pessoas, mas ninguém entendia o que estava acontecendo”, contou Paulo em entrevista para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste.

O suspeito, que já estava com mandado de prisão em aberto, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina, e depois seria levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.