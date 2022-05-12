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Crueldade

Vídeo: idoso, comerciante é agredido em assalto a bar em Colatina

Imagens mostram toda a ação, na noite desta quarta (11): suspeito entra no bar e agrede o idoso com socos. Mesmo com a vítima no chão, ele usa um banco de madeira e segue com a agressão

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 16:56

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 mai 2022 às 16:56
Um idoso de 60 anos, dono de um bar, foi agredido em um assalto ao estabelecimento no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 21 horas desta quarta-feira (11). Imagens de câmeras de segurança mostram quando o suspeito entra no local, anuncia o roubo e começa a agredir a vítima com socos. Mesmo após o comerciante cair no chão, o homem segue com as agressões, usando um banco de madeira.
As imagens, divulgadas pela Polícia Militar, registraram toda a ação do criminoso. Com o idoso ferido no chão, o suspeito pula o balcão do comércio, rouba o dinheiro que estava no caixa e a carteira da vítima e foge do local.
Segundo a PM, o idoso sofreu lesões na cabeça, no rosto e escoriações no corpo. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar informou que fez buscas na região logo após o crime, mas o suspeito não foi localizado.

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