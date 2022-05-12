Vídeo: idoso, comerciante é agredido em assalto a bar em Colatina

Um idoso de 60 anos, dono de um bar, foi agredido em um assalto ao estabelecimento no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 21 horas desta quarta-feira (11). Imagens de câmeras de segurança mostram quando o suspeito entra no local, anuncia o roubo e começa a agredir a vítima com socos. Mesmo após o comerciante cair no chão, o homem segue com as agressões, usando um banco de madeira.
As imagens, divulgadas pela Polícia Militar, registraram toda a ação do criminoso. Com o idoso ferido no chão, o suspeito pula o balcão do comércio, rouba o dinheiro que estava no caixa e a carteira da vítima e foge do local.
Segundo a PM, o idoso sofreu lesões na cabeça, no rosto e escoriações no corpo. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar informou que fez buscas na região logo após o crime, mas o suspeito não foi localizado.