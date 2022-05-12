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Na porta de casa

Vendedor tem carro roubado e é feito refém por dois homens na Serra

Após liberar a vítima, os criminosos foram perseguidos pela Polícia Militar e presos em flagrante

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 12:20

Publicado em 

12 mai 2022 às 12:20
Dois presos por assaltar vendedor foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV)
Dois presos por assaltar vendedor foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV) Crédito: Rodrigo Gomes
Um vendedor viveu momentos de terror após sair de uma celebração religiosa na própria casa, na Serra. Dois criminosos roubaram o carro que ele dirigia, o fizeram refém e o deixaram no meio de uma avenida depois de circular por algumas ruas do bairro Barcelona.
Os assaltantes, identificados como Ewerton Xavier Fernandes de Abreu, de 49 anos, e Heverton Alves, de 33, foram presos no mesmo dia do crime, que aconteceu na última terça-feira (10).
A dupla abordou André Felipe de Oliveira, de 38 anos, quando ele saía da garagem de casa, onde o culto religioso foi realizado com amigos e parentes. Eles obrigaram a vítima a permanecer no veículo até largá-lo em uma avenida. O vendedor entrou no carro do sobrinho que vinha logo atrás e os dois começaram a seguir os criminosos enquanto ligavam para a polícia.
Uma equipe da Polícia Militar começou a perseguir o veículo roubado após os criminosos ignorarem a ordem de parada. Os dois só pararam no bairro Eldorado, onde foi montado um cerco policial.
Dentro do carro roubado os policiais encontraram uma arma. Os presos foram autuados em flagrante por roubo qualificado. Ambos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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