Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No meio da rua

Vídeo: mulher é arrastada pelos cabelos em sequestro em Guarapari

Crime ocorreu no bairro Parque da Areia Preta, na tarde desta quarta (11). Mulher tentou fugir ao ser abordada na rua por dupla, mas foi arrastada pelos cabelos para dentro de um carro

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:54

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 mai 2022 às 18:54
Uma mulher foi arrastada pelos cabelos antes de ser sequestrada por uma dupla em um carro em Guarapari, na tarde desta quarta-feira (11). As imagens, gravadas por volta de 15h40, mostram que a vítima estava na rua quando um veículo de cor cinza se aproximou. No momento em que dois jovens saltaram do carro, ela tentou correr, mas acabou alcançada e jogada para dentro do automóvel. Segundo apuração da TV Gazeta, o sequestro aconteceu no bairro Parque da Areia Preta.
O vídeo mostra que a mulher ofereceu resistência por alguns segundos, tentou fugir e ainda segurou em um poste para não ser levada pela dupla. Os dois suspeitos, um deles armado, puxaram a vítima pelos cabelos. As imagens mostram um motociclista na rua no momento do crime. Ele se distancia do grupo quando percebe a movimentação.
Mulher foi arrastada e jogada dentro de carro em Guarapari
Mulher foi arrastada e jogada dentro de carro em Guarapari Crédito: Reprodução
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a Polícia Militar prendeu três suspeitos de terem cometido o crime. A mulher foi libertada e o carro, apreendido. Todos os envolvidos, inclusive a vítima, foram levados para a Delegacia Regional de Guarapari. A prisão aconteceu cerca de 20 minutos depois do crime, em um cerco montado pela polícia na Praia do Morro.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o sargento Fábio Luis, da PM, detalhou que os três detidos são maiores de idade, e ao menos um deles tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. O militar informou inicialmente que a vítima tinha 16 anos, mas depois corrigiu a informação, dizendo que ela tem 21 anos. Ele explicou que o sequestro é uma resposta a um ataque sofrido pelo grupo na disputa pelo tráfico na região.
"Os indivíduos sofreram um ataque hoje (quarta-feira) de uma gangue rival que quer tomar o tráfico de drogas no Centro da cidade. Para revidarem, eles resolveram sequestrar a menina, que tem alguma relação com o grupo rival"
Fábio Luis - Sargento da PM de Guarapari
Em entrevista para a TV Gazeta, o sargento Fábio Luis informou que a mulher teria repassado informações de um grupo ligado ao tráfico de drogas na região para outro grupo rival.
Segundo o militar, no momento da prisão dos indivíduos, foram apreendidos um cigarro de maconha e uma pedra de crack dentro do veículo. A arma utilizada no sequestro, que aparece no vídeo, não foi localizada no carro. 
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou inicialmente que os procedimentos adotados pelo delegado plantonista com os suspeitos serão informados após finalização das oitivas.

APÓS DILIGÊNCIAS, VÍTIMA VOLTOU ALGEMADA PARA DELEGACIA

A mulher de 21 anos que foi arrastada pelos cabelos no Centro de Guarapari foi levada à Delegacia Regional de Guarapari como vítima da agressão. No local, ela foi ouvida sobre a ocorrência, mas a reportagem da TV Gazeta esteve no local e flagrou o momento em que a jovem voltava para a delegacia após diligências da Polícia Civil, mas, desta vez, algemada. 
A reportagem de A Gazeta voltou a demandar a Polícia Civil para entender por que a vítima da agressão foi algemada e prestou depoimento na delegacia. A reportagem perguntou ainda quais procedimentos foram adotados com a jovem. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 
Mulher é arrastada pelos cabelos em sequestro em Guarapari

Veja Também

Pai é preso suspeito de estuprar a filha em Linhares

Jovem é morto a tiros dentro de ferro-velho em Vila Velha

Família de DJ morto diz ter recebido apenas R$ 13 dos quase R$ 1 mil achados com ele

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Guarapari Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados