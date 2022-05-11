Vídeo: mulher é arrastada pelos cabelos em sequestro em Guarapari

TV Gazeta, o sequestro aconteceu no bairro Parque da Areia Preta. Uma mulher foi arrastada pelos cabelos antes de ser sequestrada por uma dupla em um carro em Guarapari , na tarde desta quarta-feira (11). As imagens, gravadas por volta de 15h40, mostram que a vítima estava na rua quando um veículo de cor cinza se aproximou. No momento em que dois jovens saltaram do carro, ela tentou correr, mas acabou alcançada e jogada para dentro do automóvel. Segundo apuração da, o sequestro aconteceu no bairro Parque da Areia Preta.

O vídeo mostra que a mulher ofereceu resistência por alguns segundos, tentou fugir e ainda segurou em um poste para não ser levada pela dupla. Os dois suspeitos, um deles armado, puxaram a vítima pelos cabelos. As imagens mostram um motociclista na rua no momento do crime. Ele se distancia do grupo quando percebe a movimentação.

Mulher foi arrastada e jogada dentro de carro em Guarapari Crédito: Reprodução

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a Polícia Militar prendeu três suspeitos de terem cometido o crime. A mulher foi libertada e o carro, apreendido. Todos os envolvidos, inclusive a vítima, foram levados para a Delegacia Regional de Guarapari. A prisão aconteceu cerca de 20 minutos depois do crime, em um cerco montado pela polícia na Praia do Morro.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o sargento Fábio Luis, da PM, detalhou que os três detidos são maiores de idade, e ao menos um deles tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. O militar informou inicialmente que a vítima tinha 16 anos, mas depois corrigiu a informação, dizendo que ela tem 21 anos. Ele explicou que o sequestro é uma resposta a um ataque sofrido pelo grupo na disputa pelo tráfico na região.

"Os indivíduos sofreram um ataque hoje (quarta-feira) de uma gangue rival que quer tomar o tráfico de drogas no Centro da cidade. Para revidarem, eles resolveram sequestrar a menina, que tem alguma relação com o grupo rival" Fábio Luis - Sargento da PM de Guarapari

Em entrevista para a TV Gazeta, o sargento Fábio Luis informou que a mulher teria repassado informações de um grupo ligado ao tráfico de drogas na região para outro grupo rival.

Segundo o militar, no momento da prisão dos indivíduos, foram apreendidos um cigarro de maconha e uma pedra de crack dentro do veículo. A arma utilizada no sequestro, que aparece no vídeo, não foi localizada no carro.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou inicialmente que os procedimentos adotados pelo delegado plantonista com os suspeitos serão informados após finalização das oitivas.

APÓS DILIGÊNCIAS, VÍTIMA VOLTOU ALGEMADA PARA DELEGACIA

A mulher de 21 anos que foi arrastada pelos cabelos no Centro de Guarapari foi levada à Delegacia Regional de Guarapari como vítima da agressão. No local, ela foi ouvida sobre a ocorrência, mas a reportagem da TV Gazeta esteve no local e flagrou o momento em que a jovem voltava para a delegacia após diligências da Polícia Civil, mas, desta vez, algemada.

A reportagem de A Gazeta voltou a demandar a Polícia Civil para entender por que a vítima da agressão foi algemada e prestou depoimento na delegacia. A reportagem perguntou ainda quais procedimentos foram adotados com a jovem. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.