Pai é preso suspeito de estuprar a filha em Linhares

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira (10) pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município. Para preservar a vítima, a Polícia Civil não informou o nome do indivíduo, e nem a idade da menina e o bairro onde ocorreu o fato.
A informação sobre a prisão foi confirmada pela delegada Silvana Paula Soeiro, titular da Deam de Linhares, e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.