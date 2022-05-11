Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência sexual

Pai é preso suspeito de estuprar a filha em Linhares

Mandado de prisão contra homem de 35 anos foi cumprido nesta terça-feira (10), pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município. Caso segue em investigação

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 17:30

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 mai 2022 às 17:30
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
16º Delegacia Regional de Linhares abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que investiga o caso Crédito: Heber Tomaz
Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira (10) pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município. Para preservar a vítima, a Polícia Civil não informou o nome do indivíduo, e nem a idade da menina e o bairro onde ocorreu o fato.
A informação sobre a prisão foi confirmada pela delegada Silvana Paula Soeiro, titular da Deam de Linhares, e  o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja Também

Irmãos são presos por roubo de carro e agressão em Linhares

Criminosos matam gado a tiros para roubar carne em fazenda do ES

Homem é morto a tiros enquanto pilotava moto em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual espírito santo Estupro de vulnerável Linhares Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados