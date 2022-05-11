Homem é morto a tiros enquanto pilotava moto em Colatina

Jamil Wemerson Silva de Oliveira, de 28 anos, morto a tiros em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem morreu baleado na madrugada desta quarta-feira (11) no bairro Bela Vista, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Jamil Wemerson Silva de Oliveira, de 28 anos. Ele pilotava uma moto e a namorada dele estava na garupa. Ela também ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Silvio Avidos, na cidade. Mas já teve alta.

Segundo a PM, uma testemunha teve contato com a namorada da vítima. Ela disse que cerca de quatro indivíduos armados saíram do mato e realizaram os disparos. Os peritos da Polícia Civil contabilizaram perfurações no tórax, na cabeça, no antebraço esquerdo, no abdômen e na perna direita. Jamil estava no chão, caído sob a moto.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A PM informou que Jamil não tem histórico criminal. Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, a namorada teve alta do hospital.

11 MORTES EM 2022

Este foi o 11º homicídio registrado em Colatina apenas neste ano. O número indica uma aproximação ao índice do ano anterior na cidade, quando ocorreram 12 mortes pelo mesmo tipo de crime em todo ano de 2021.

Em Colatina há redução de casos de homicídios desde 2017. De acordo com informações da Polícia Civil, naquele ano, houve 32 homicídios. Em seguida, em 2018, ocorreram 16. Em 2019, foram 15. Depois, em 2020, 13 pessoas morreram vítimas da violência. O menor número é o de 2021, com 12 homicídios.