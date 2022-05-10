Colatina retoma abastecimento de água em regiões afetadas por obras

Onze localidades ficaram sem água na segunda-feira (9), devido à realização de obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano. Crédito: Wando Fagundes

O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) informou, nesta terça-feira (10), que já ligou a rede de abastecimento de água para as onze localidades em Colatina, no Noroeste do Estado, que ficaram sem o serviço desde segunda-feira (9) devido à realização de obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano. A previsão inicial era de que o fornecimento ficasse interrompido até quarta-feira (11), mas os reparos foram concluídos antes do prazo.

O Sanear informou que o abastecimento de água está sendo retomado gradativamente. Veja as regiões afetadas:

Campestre Clube 15 de outubro Liberato Morro Azul Parque Jacarandá Carlos Germano Naumann Capa Preta Morro do Café Vicente Soella 1 Vicente Soella 2 Amarildo Caiado Fraga

Durante o período, o Sanear agendou um abastecimento com carros-pipa nas escolas das localidades que ficam no entorno da obra de macrodrenagem, e fez campanhas para informar os moradores sobre a suspensão do serviço.