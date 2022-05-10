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Macrodrenagem

Colatina retoma abastecimento de água em regiões afetadas por obras

Previsão inicial era de que o serviço ficaria suspenso até quarta-feira (11), mas os reparos foram concluídos antes. Reabastecimento nas 11 regiões afetadas será gradativo

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 18:20

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 mai 2022 às 18:20
Onze localidades ficaram sem água na segunda-feira (9), devido à realização de obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano.
Onze localidades ficaram sem água na segunda-feira (9), devido à realização de obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano. Crédito: Wando Fagundes
O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) informou, nesta terça-feira (10), que já ligou a rede de abastecimento de água para as onze localidades em Colatina, no Noroeste do Estado, que ficaram sem o serviço desde segunda-feira (9) devido à realização de obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano. A previsão inicial era de que o fornecimento ficasse interrompido até quarta-feira (11), mas os reparos foram concluídos antes do prazo.
O Sanear informou que o abastecimento de água está sendo retomado gradativamente. Veja as regiões afetadas:
  1. Campestre Clube
  2. 15 de outubro
  3. Liberato
  4. Morro Azul
  5. Parque Jacarandá
  6. Carlos Germano Naumann
  7. Capa Preta
  8. Morro do Café
  9. Vicente Soella 1
  10. Vicente Soella 2
  11. Amarildo Caiado Fraga
Durante o período, o Sanear agendou um abastecimento com carros-pipa nas escolas das localidades que ficam no entorno da obra de macrodrenagem, e fez campanhas para informar os moradores sobre a suspensão do serviço.
As obras macrodrenagem, com recursos do governo federal, tiveram início em 2021 com o objetivo de minimizar os alagamentos que ocorrem na região.

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