Colatina retoma abastecimento de água em regiões afetadas por obras

O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) informou, nesta terça-feira (10), que já ligou a rede de abastecimento de água para as onze localidades em Colatina, no Noroeste do Estado, que ficaram sem o serviço desde segunda-feira (9) devido à realização de obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano. A previsão inicial era de que o fornecimento ficasse interrompido até quarta-feira (11), mas os reparos foram concluídos antes do prazo.
O Sanear informou que o abastecimento de água está sendo retomado gradativamente. Veja as regiões afetadas:
- Campestre Clube
- 15 de outubro
- Liberato
- Morro Azul
- Parque Jacarandá
- Carlos Germano Naumann
- Capa Preta
- Morro do Café
- Vicente Soella 1
- Vicente Soella 2
- Amarildo Caiado Fraga
Durante o período, o Sanear agendou um abastecimento com carros-pipa nas escolas das localidades que ficam no entorno da obra de macrodrenagem, e fez campanhas para informar os moradores sobre a suspensão do serviço.
As obras macrodrenagem, com recursos do governo federal, tiveram início em 2021 com o objetivo de minimizar os alagamentos que ocorrem na região.