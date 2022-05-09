Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Himaba

Morte em ambulância no ES: médicas afastadas prestam depoimento

Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu após esperar cerca de quatro horas por um leito de UTI em um hospital de Vila Velha. Ele havia ido transferido de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 18:13

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 mai 2022 às 18:13
Kevinn, 16 anos, morreu após esperar horas dentro de uma ambulância em Vila Velha
Kevinn, 16 anos, morreu após esperar horas dentro de uma ambulância em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
As duas médicas que foram afastadas de suas funções no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, depois da morte de Kevinn Belo Tomé da Silva, adolescente que morreu em ambulância em frente à unidade após esperar quatro horas por atendimento no dia 30 de abril, prestaram depoimento à Polícia Civil nesta segunda-feira (9).
A informação foi confirmada pela corporação. Segundo a Polícia Civil, a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha segue com a investigação e outras informações não serão passadas para preservar a apuração do caso.

Nota na íntegra da Polícia Civil

A investigação segue em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. As médicas que estavam no plantão prestaram depoimento nesta segunda-feira (9). Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

As duas médicas plantonistas foram afastadas de suas funções ainda no dia 30 de abril, horas após o falecimento do adolescente. Kevinn Belo foi transferido de Cachoeiro de Itapemirim para Vila Velha, mas, apesar da disponibilidade da vaga no hospital, como foi informado pela direção, ele não foi atendido e morreu dentro da ambulância.
Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou que as duas plantonistas seguem afastadas e que o direito de defesa de ambas será garantido.
A Sesa informou ainda que uma auditoria foi aberta para avaliação de todo o processo que envolve o caso. O processo está em sigilo.

O OUTRO LADO

Ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a defesa das duas médicas informou, na noite desta segunda-feira, que elas prestaram depoimento por sete horas, e que uma delas chegou a chorar. Ainda segundo o advogado Jovacyr Peter Filho, elas negaram omissão e apresentaram à Polícia Civil documentos e registros de ligações delas para a Central de Regulação de Vagas da Sesa solicitando a vaga de UTI para o adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva.

RELEMBRE O CASO

O adolescente de 16 anos morreu no dia 30 de abril, dentro de uma ambulância, depois de esperar aproximadamente quatro horas por um leito de UTI no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.
De acordo com parentes, Kevinn Belo Tomé da Silva estava internado no município de Cachoeiro de Itapemirim desde o dia 27 de abril porque começou a passar mal e sentir falta de ar no dia anterior. A transferência aconteceu no dia 29, quando uma vaga já estava reservada para atendê-lo na Grande Vitória.
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, (Himaba)
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, (Himaba) Crédito: Fernando Madeira
De acordo com a família, os médicos da ambulância prestaram o apoio possível e até pediram uma vaga em outro hospital, caso não fosse possível acolhê-lo no Himaba. Em uma gravação, dá para ouvir a profissional da saúde explicando que o caso do adolescente era considerado “gravíssimo”.
No trajeto entre Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha, o jovem teve duas paradas cardíacas. Uma terceira parada cardíaca aconteceu quando ele estava dentro da ambulância, segundo a mãe, Suzana Belo da Silva.
Revoltados, os familiares registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vitória no mesmo dia.

Atualização

09/05/2022 - 9:04
Após a publicação desta matéria, o advogado Jovacyr Peter Filho, que representa a defesa das médicas, falou com a reportagem da TV Gazeta, na noite desta segunda-feira, sobre o depoimento delas. O texto foi atualizado com as informações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Adolescente que morreu dentro de ambulância no ES era filho único

"Falha grave e inaceitável", diz secretário sobre morte de garoto em ambulância no ES

Sesa vê negligência médica em caso de menino que morreu em ambulância e afasta plantonistas

"Mãe, não me deixa morrer", pediu adolescente em ambulância no ES

Adolescente morre em ambulância após 4 horas na porta de hospital de Vila Velha

Morte em ambulância no ES - médicas afastadas prestam depoimento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Saúde Vila Velha SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Horóscopo: previsões de maio de 2026 para o signo de Touro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados