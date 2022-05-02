"Falha grave e inaceitável", diz secretário sobre morte de garoto em ambulância no ES

"Tínhamos uma vaga garantida pela regulação (de vagas), pelo comando assistencial do hospital, o núcleo interno de regulação da unidade hospitalar autorizou a internação, a chefia assistencial da unidade também, existe uma coordenação dentro do próprio hospital para que em casos graves ocorra uma internação rápida em leito de terapia intensiva. O hospital já identificou que teria condições, inclusive, de além de acolhimento no pronto-socorro, tanto internar o paciente como empregar outros recursos dentro da unidade. O pronto-socorro conta com bomba de fusão, medicamentos, antibióticos e uma equipe de nefrologia especializada ali para acolher o paciente. Então foi uma falha muito grave, inaceitável e que será apurada com muita rapidez, buscando a responsabilidade sobre o fato da não garantia de acesso a um leito que todo o sistema de saúde se preparou e autorizou para que Kevin tivesse o risco de óbito reduzido".

4 HORAS DE ESPERA NA AMBULÂNCIA

"O plantão naquela noite no hospital não estava tumultuado, houve somente uma admissão no período entre meia-noite até as 4h30 da manhã. Havia toda uma equipe de suporte capaz de garantir o acesso. A direção do hospital, quando acionada perto das três horas da madrugada, ela interviu diretamente e a gerente assistencial que estava em casa foi até o hospital. Em menos de 30 minutos a vaga foi garantida. De fato existe um momento complexo da madrugada de sexta-feira, aonde a responsabilidade pela admissão é dos médicos e assistentes ali do pronto-socorro. A omissão de socorro e a negligência destas duas profissionais infelizmente teve uma evolução catastrófica, inaceitável e será devidamente apurada e responsabilizada nos termos que podem ser aplicados".



FALTA SUPORTE NO SUL DO ES?

"Existe hospital (infantil) e ampliamos a referência da pediatria na região Sul. No entanto, no serviço hospitalar de pediatria da região Sul existe uma restrição por pacientes acima de 16 anos. Entretanto, no caso do Kevinn, por ter uma complicação renal, de fato o melhor serviço para que ele pudesse ser acolhido e avaliado seria no Himaba. É um hospital com mais de 200 leitos, uma equipe altamente qualificada, com indicadores de mortalidade hospitalar muito baixos. Um hospital que, de fato, é uma grande referência na pediatria do Estado e que foi ampliado durante a pandemia com mais 80 leitos novos já inaugurados, e que terá uma nova ampliação de mais 140 leitos dentro da unidade hospitalar".



PIORA DO QUADRO CLÍNICO E MORTE

"Ao longo da evolução do quadro do Kevinn, ele não teve paradas cardíacas na remoção, durante a espera, até a parada que ele teve ao final do desfecho catastrófico dele. Ele foi entubado, veio sedado durante toda a remoção com uma equipe altamente qualificada, e o Hospital Himaba, para o caso do Kevinn, sem dúvidas era o melhor recurso assistencial disponível no Estado para reduzir o risco de óbito do quadro do paciente".



INVESTIGAÇÃO E RESPOSTA À FAMÍLIA

"Já existem elementos explícitos de negligência e omissão por parte dos fatos ocorridos e da gravidade do desfecho, ao ponto do próprio Governo registrar um boletim de ocorrência contra a negligência apresentada pelas profissionais que estavam no pronto-socorro naquele momento. Agora existe toda uma instrução processual dentro da Secretaria para que elas apresentem suas explicações e tenham a garantia à ampla defesa para que a gente possa concluir com todos os elementos após a ampla defesa, a condenação do caso".



AFASTAMENTOS

"Algumas decisões já foram tomadas de antemão. O afastamento imediato delas aconteceu na manhã de sábado (30) após os fatos acontecidos na transição do plantão. Elas foram contatadas pela Polícia Civil por meio dos contatos disponibilizados pelo Governo para que elas pudessem depor. Ao longo dos próximos dias a Polícia Civil deve já estar concluindo as primeiras avaliações diante dos elementos apresentados pela equipe da Sesa. Neste momento, falta ouvir as profissionais sobre a posição e explicação delas para este fato tão grave".

CAUSA DA MORTE

"Ainda não temos acesso a toda documentação e conclusão investigativa, mas havia um quadro de síndrome nefrítica, um quadro renal do paciente, com uma complicação também no aparelho respiratório, que evoluiu pouco depois das quatro horas da manhã para uma parada cardiorrespiratória com o desfecho do óbito".