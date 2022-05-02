Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
4h de espera por atendimento

Jovem que morreu em ambulância no ES queria ser jogador de futebol

O adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, também contou a parentes que iria pedir a menina que gostava em namoro no sábado (30)

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 06:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2022 às 06:57
Kevinn, 16 anos, morreu após esperar horas dentro de uma ambulância em Vila Velha
Kevinn, 16 anos, morreu após esperar horas dentro de uma ambulância em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
O adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, contou a parentes que iria pedir a menina que gostava em namoro neste sábado (30). Os familiares disseram também que o menino tinha o sonho de ser jogador de futebol. Os planos, no entanto, não se tornaram realidade.
O jovem morreu dentro de uma ambulância, na frente de um hospital, em Vila Velha, após quatro horas de espera por atendimento na madrugada de sábado. O adolescente foi enterrado no final da manhã deste domingo (1º), no Cemitério do Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. 

MÉDICAS FORAM AFASTADAS

O Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) afastou das funções duas médicas que seriam as responsáveis por receber o adolescente. Os nomes das médicas não foram divulgados.
"A instituição considera inadmissível negligência em qualquer atendimento, já que a premissa do hospital é garantir acolhimento e assistência a todos os pacientes", disse o Himaba.
Em nota divulgada na noite deste sábado, o Himaba declarou que considera a conduta das profissionais "flagrante negligência médica".

INVESTIGAÇÃO

O Himaba informou que registrou um boletim de ocorrência policial e que fará uma representação junto ao Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) contra as duas médicas. O CRM-ES, por sua vez, disse que vai abrir sindicância para apurar as responsabilidades.
A família do jovem também registrou um boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a polícia, agentes estiveram no hospital para coletar imagens e já foram tomados depoimentos das partes envolvidas.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o delegado do caso ouviu familiares, diretores e funcionários do Himaba e integrantes da equipe de remoção, responsável pelo transporte do adolescente de Cachoeiro de Itapemirim para o hospital. A polícia informou que as médicas plantonistas ainda não se apresentaram para depor.
*Com informações do g1 ES

Veja Também

Sesa vê negligência médica em caso de menino que morreu em ambulância e afasta plantonistas

"Mãe, não me deixa morrer", pediu adolescente em ambulância no ES

Polícia investiga morte de adolescente em ambulância no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Saúde Vila Velha SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados