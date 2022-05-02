Jovem que morreu em ambulância no ES queria ser jogador de futebol

Kevinn, 16 anos, morreu após esperar horas dentro de uma ambulância em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

O adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, contou a parentes que iria pedir a menina que gostava em namoro neste sábado (30). Os familiares disseram também que o menino tinha o sonho de ser jogador de futebol. Os planos, no entanto, não se tornaram realidade.

MÉDICAS FORAM AFASTADAS

O Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) afastou das funções duas médicas que seriam as responsáveis por receber o adolescente. Os nomes das médicas não foram divulgados.

"A instituição considera inadmissível negligência em qualquer atendimento, já que a premissa do hospital é garantir acolhimento e assistência a todos os pacientes", disse o Himaba.

Em nota divulgada na noite deste sábado, o Himaba declarou que considera a conduta das profissionais "flagrante negligência médica".

INVESTIGAÇÃO

O Himaba informou que registrou um boletim de ocorrência policial e que fará uma representação junto ao Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) contra as duas médicas. O CRM-ES, por sua vez, disse que vai abrir sindicância para apurar as responsabilidades.

A família do jovem também registrou um boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a polícia, agentes estiveram no hospital para coletar imagens e já foram tomados depoimentos das partes envolvidas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o delegado do caso ouviu familiares, diretores e funcionários do Himaba e integrantes da equipe de remoção, responsável pelo transporte do adolescente de Cachoeiro de Itapemirim para o hospital. A polícia informou que as médicas plantonistas ainda não se apresentaram para depor.