Emoção no enterro de adolescente que morreu dentro de ambulância no ES

Corpo de adolescente que morreu dentro de ambulância é enterrado no Sul do Estado Crédito: Caio Dias - Tv Gazeta Sul

Mais cedo, amigos de Kevinn homenagearam o adolescente durante o velório, que foi marcado por muita comoção e ocorreu no salão da Igreja Batista Nova Aliança, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim. Os jovens fizeram uma oração e, em seguida, aclamaram o amigo.

O pastor Antônio Marcos Santana da Silva é primo da mãe do adolescente e acompanhou de perto toda a situação. Ele mora na Grande Vitória e ficou com a mãe do menino na porta do hospital, desde o momento que eles chegaram ao local. O jovem era filho único.

“A mãe está bem abatida, só teve ele de filho e agora perde, enfim. É como se a ficha ainda não tivesse caído. Fiquei ali o tempo todo, desde a hora que chegaram. Como cristão, digo que, se é o dia dele, teria acontecido lá dentro. Havia necessidade de mostrar essa falha no sistema. É um descaso. A gente percebe que uma ambulância só se via os pés dele, um menino negro que gostava de jogar bola. Eles deveriam ter feito alguma coisa”, desabafou.

INVESTIGAÇÕES SEGUEM

Neste domingo (1º), a Polícia Civil divulgou uma nota informando que duas ocorrências foram registradas para apuração da morte do adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva. Uma por parte da família da vítima e outra pela direção do Himaba. A corporação destacou que imediatamente após os registros, deu início às diligências. O delegado-geral da PC, José Darcy Arruda, está acompanhando de perto todo o trabalho.

Ainda de acordo com a corporação, policiais civis estiveram no hospital para coletar imagens e já foram tomados depoimentos das partes envolvidas. O delegado responsável pelo caso ouviu familiares, diretores e funcionários do Himaba, além de integrantes da equipe de remoção responsável pelo transporte do adolescente de Cachoeiro de Itapemirim para a unidade.

"Neste domingo (1º), a Polícia Civil continua realizando diligências sobre o caso e apurando os detalhes. As médicas plantonistas ainda não se apresentaram para depor", finalizou a corporação.

RELEMBRE O CASO

O adolescente morreu neste sábado (30), dentro de uma ambulância, depois de esperar aproximadamente quatro horas por um leito de UTI no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.

De acordo com parentes, Kevinn Belo Tomé da Silva estava internado no município de Cachoeiro de Itapemirim desde a última quarta-feira (27) porque começou a passar mal e sentir falta de ar no dia anterior. A transferência se deu nesta sexta-feira (29), quando uma vaga já estava reservada para atendê-lo na Grande Vitória.

De acordo com a família, os médicos da ambulância prestaram o apoio possível e até pediram uma vaga em outro hospital, caso não fosse possível acolhê-lo no Himaba. No trajeto entre Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha, o jovem teve duas paradas cardíacas. “Ele pediu para não deixar ele morrer e eu disse que ele iria sobreviver. Quando a ambulância já estava parada, aguardando, ele teve a terceira. Era só eu e ele. É muito complicado”, desabafou a mãe, Suzana Belo da Silva.

Primo dela, o pastor Antônio Marcos Santana da Silva classificou o episódio como desumano. “Eu vi os médicos tentando salvar uma vida e indagando por que ninguém do hospital deu satisfação. Só quando ele começou a ter a última parada cardíaca é que chamaram a mãe dele para fazer o prontuário”, revelou.

O QUE DIZ O HIMABA

Em entrevista à TV Gazeta, o diretor do Himaba admitiu que o hospital estava com o leito de UTI disponível para atender o adolescente, mas não citou negligência. De acordo com Fábio Diehl, o caso está sendo apurado e será levado para a Polícia Civil e para o Conselho Regional de Medicina (CRM-ES).

“Estamos consternados com o fato e nos solidarizamos com a família, para a qual estamos dando todo o suporte. Tínhamos a vaga confirmada, equipamentos e equipe à disposição. Estamos apurando o ocorrido e vamos ouvir todas as pessoas envolvidas para tomar as medidas cabíveis”, garantiu.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA DA SESA

"Após a publicação da reportagem, a Sesa enviou uma nova nota, afirmando que duas médicas foram afastadas das funções na unidade e que o caso foi registrado na polícia. Veja na íntegra. A direção do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) lamenta profundamente o falecimento do adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva e informa que registrou ocorrência policial contra o que considera flagrante negligência médica por parte dos profissionais plantonistas. Destaca também que as duas médicas foram afastadas de suas funções. A direção informa ainda que na segunda-feira fará representação junto ao Conselho Regional de Medicina para que a conduta das profissionais envolvidas seja devidamente avaliada. E reafirma que o HIMABA estava preparado para receber o paciente, com disponibilidade de leito, profissionais e equipamentos necessários ao atendimento. A instituição considera inadmissível negligência em qualquer atendimento, já que a premissa do hospital é garantir acolhimento e assistência a todos os pacientes. E informa que garantirá toda assistência necessária à família do jovem Kevinn."