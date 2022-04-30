"Mãe, não me deixa morrer", pediu adolescente em ambulância no ES

1 - O hospital só transfere quando tem vaga garantida. Que tipo de vaga foi garantida?

2 - Por que ele ficou 4 horas esperando?

3 - Quem tem que receber o paciente quando ele chega? Tinha médica de plantão na hora?

4 - Quem era? Por que ela não recebeu?

5 - Por que nenhum funcionário apareceu lá na ambulância?

6 - Houve um novo contato para tentar transferir o menino para outro hospital. O que aconteceu?

7 - Como funciona esse processo de transferência de um paciente, o passo a passo?

8 - Faltam vagas de UTI no Espírito Santo?