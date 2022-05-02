Adolescente que morreu dentro de ambulância no ES era filho único

Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu neste sábado (30) após uma parada cardíaca e aguardar horas para dar entrada no Himaba Crédito: Acervo da família

Em entrevista ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, a tia de Kevinn, Keila Belo, contou que a mãe do adolescente ainda não retornou para casa onde vivia com o filho. “Suzana não tem condições de falar, está destruída. Está tomando medicações, orientada por médico da família. Ela só tinha o Kevinn de filho e eles dormiam juntos, ela não conseguiu voltar para a casa dela ontem (1º) à noite”, disse.

“Esperamos por justiça. É inadmissível essa negligência médica. Para nós, da família, isso foi um assassinato. Kevinn era um menino puro, ingênuo, sonhador. Não merecia esse fim. A questão não é a morte e sim como mataram nosso menino”, disse a tia, emocionada.

MÉDICAS FORAM AFASTADAS

Em nota divulgada na noite de sábado, o Himaba declarou que considera a conduta das profissionais "flagrante negligência médica".

INVESTIGAÇÃO

O Himaba informou que registrou um boletim de ocorrência policial e que fará uma representação junto ao Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) contra as duas médicas. O CRM-ES, por sua vez, disse que vai abrir sindicância para apurar as responsabilidades. A família do jovem também registrou um boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).