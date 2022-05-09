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Até quarta-feira (11)

Obras deixam 11 regiões de Colatina sem abastecimento de água

Sanear suspende serviço a partir desta segunda-feira (9) devido a obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano. Veja lista das localidades afetadas

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 16:49

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 mai 2022 às 16:49
obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano.
obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano. Crédito: Wando Fagundes
Moradores de onze localidades de Colatina, no Noroeste de Espírito Santo, vão ficar três dias sem abastecimento de água. Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), a suspensão começa a partir desta segunda-feira (9) e vai até quarta-feira (11). A interrupção do serviço é necessária para realização de obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano.
Veja os locais afetados:
  1. Campestre Clube 
  2. 15 de outubro 
  3. Liberato 
  4. Morro Azul 
  5. Parque Jacarandá 
  6. Carlos Germano Naumann 
  7. Capa Preta 
  8. Morro do Café 
  9. Vicente Soella 1 
  10. Vicente Soella 2 
  11. Amarildo Caiado Fraga
O Sanear informou que o fornecimento de água será retomado gradativamente após o término da manutenção, e disse que já está agendado o abastecimento com carros-pipa nas escolas das localidades que ficam no entorno da obra de macrodrenagem.
Alguns bairros afetados pela falta de água nesta segunda-feira podem ter retorno de abastecimento até o fim do dia, segundo o Sanear. A Prefeitura de Colatina informou que fez campanhas para informar os moradores sobre a suspensão do serviço.
As obras macrodrenagem, com recursos do governo federal, tiveram início em 2021 com o objetivo de minimizar os alagamentos que ocorrem na região. 

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