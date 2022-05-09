Obras deixam 11 regiões de Colatina sem abastecimento de água

Moradores de onze localidades de Colatina, no Noroeste de Espírito Santo, vão ficar três dias sem abastecimento de água. Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), a suspensão começa a partir desta segunda-feira (9) e vai até quarta-feira (11). A interrupção do serviço é necessária para realização de obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano.
Veja os locais afetados:
- Campestre Clube
- 15 de outubro
- Liberato
- Morro Azul
- Parque Jacarandá
- Carlos Germano Naumann
- Capa Preta
- Morro do Café
- Vicente Soella 1
- Vicente Soella 2
- Amarildo Caiado Fraga
O Sanear informou que o fornecimento de água será retomado gradativamente após o término da manutenção, e disse que já está agendado o abastecimento com carros-pipa nas escolas das localidades que ficam no entorno da obra de macrodrenagem.
Alguns bairros afetados pela falta de água nesta segunda-feira podem ter retorno de abastecimento até o fim do dia, segundo o Sanear. A Prefeitura de Colatina informou que fez campanhas para informar os moradores sobre a suspensão do serviço.
As obras macrodrenagem, com recursos do governo federal, tiveram início em 2021 com o objetivo de minimizar os alagamentos que ocorrem na região.