Obras deixam 11 regiões de Colatina sem abastecimento de água

obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano. Crédito: Wando Fagundes

Moradores de onze localidades de Colatina , no Noroeste de Espírito Santo , vão ficar três dias sem abastecimento de água. Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), a suspensão começa a partir desta segunda-feira (9) e vai até quarta-feira (11). A interrupção do serviço é necessária para realização de obras de macrodrenagem do Córrego São Silvano.

Veja os locais afetados:

Campestre Clube 15 de outubro Liberato Morro Azul Parque Jacarandá Carlos Germano Naumann Capa Preta Morro do Café Vicente Soella 1 Vicente Soella 2 Amarildo Caiado Fraga

O Sanear informou que o fornecimento de água será retomado gradativamente após o término da manutenção, e disse que já está agendado o abastecimento com carros-pipa nas escolas das localidades que ficam no entorno da obra de macrodrenagem.

Alguns bairros afetados pela falta de água nesta segunda-feira podem ter retorno de abastecimento até o fim do dia, segundo o Sanear. A Prefeitura de Colatina informou que fez campanhas para informar os moradores sobre a suspensão do serviço.