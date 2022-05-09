Acidentes deixam ao menos 10 mortos no fim de semana no ES

Acidentes no trânsito deixam 10 mortos no fim de semana no ES Crédito: Montagem A Gazeta

A Gazeta no fim de semana. O fim de semana foi violento nas estradas que cortam o Espírito Santo . Entre sábado (7) e domingo (8), pelo menos cinco acidentes com mortes foram registrados, tirando a vida dez pessoas de norte a sul do Estado. Veja abaixo as colisões com óbitos noticiadas porno fim de semana.

DE MOTO

O sargento da corporação Devair Reis informou que, quando a polícia chegou ao local da ocorrência, já havia várias pessoas se aglomerando para ver o acidente. A polícia disse que a moto que Leonardo conduzia foi retirada do local do acidente, e ainda não se sabe por quem nem o motivo. “Quando nós chegamos, já tinha acontecido o acidente, e retiraram a moto do local. Isso atrapalhou um pouco a Polícia Militar e vai atrapalhar a Polícia Civil na perícia. Às vezes, quer ajudar e acaba atrapalhando”, explicou o sargento.

BICICLETA E ÔNIBUS

Testemunhas disseram que o ônibus da linha 714 andava devagar pela via e que o motorista não teve culpa do ocorrido. Populares ainda relataram duas versões sobre o acidente, ambas envolvendo uma moto. No primeira, o motociclista teria esbarrado em Paulo Henrique que se desequilibrou e caiu na avenida, sendo atingido pelo coletivo na sequência. Na outra versão, ele teria tentado desviar da motocicleta.

Bicicleta utilizada por vítima do acidente Crédito: Juliano Gomes

BICICLETA E ÔNIBUS

Uma ciclista morreu em um acidente na BR 101 , em Linhares , no Norte do Espírito Santo, no início da tarde de sábado (7), após uma colisão com um ônibus de transporte público. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher estava vindo de uma rua que dava acesso à rodovia. Ela entrou sem parar e o ônibus a acertou.

Ambulâncias chegaram para prestar atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O motorista do ônibus, Valdecir Gomes, relatou que seguia pela rodovia, com o semáforo aberto, quando a ciclista surgiu à frente. Segundo o condutor, ela veio de uma rua lateral, e ele não conseguiu desviar. A vítima foi parar embaixo do ônibus.

MOTO E CAMINHÃO-TANQUE

As causas da batida entre a moto e o caminhão não foram informadas pela Polícia Militar. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista do caminhão não se feriu, sendo encaminhado para a Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado, visto que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

Acidente entre carro e ônibus deixou ao menos cinco mortos na BR 262, em Ibatiba Crédito: Leitor A Gazeta

CARRO E ÔNIBUS

Além dele, morreram as passageiras do coletivo Joseilda da Conceição, de 29 anos, e Andréia Cristina Venâncio, de 47 anos, que estava indo para Manhuaçu, em Minas Gerais, participar do chá revelação de um neto. Além deles, foram identificados os lavradores Florisvaldo da Silva, 32 anos, e Roney Augusto Silva, 45 anos, que estavam no Ford Fiesta. Eles são moradores da comunidade de Santa Clara, zona rural de Ibatiba.