Ponte na Avenida Abido Saad, na Serra, é interditada para obras

Ponte perto do Parque Encontro das Águas, em Jacaraípe, ficará interditada para obras Crédito: Ari Mello

Moradores da Serra que trafegam de carro pela Avenida Abido Saad já estão acostumados com as obras que vêm causando transtornos no trânsito. A partir desta segunda-feira (9), porém, uma outra intervenção causará um novo desvio. O trecho da ponte perto do Parque Encontro das Águas, em Jacaraípe, será interditado até o sábado (14) para uma obra de recuperação da estrutura.

Segundo o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto, trata-se de uma intervenção para trocar o aparelho de apoio, uma estrutura que fica entre os pilares e as vigas da ponte e que permite que ela não seja danificada com o fluxo intenso de veículos - dentre estes, veículos pesados, como caminhões.

"Essa ponte é muito antiga, é uma ponte de apoio. Ela é viga apoiada sobre pilar e, entre estes elementos, existe o que a gente chama de aparelho de apoio, para que o concreto não fique em cima do outro. A ponte balança, tem muito caminhão que passa aqui, muito peso e ela vai balançando. O concreto pode vir a ter algum problema", disse, em entrevista ao repórter Kaíque Dias, durante o programa Bom Dia ES, da TV Gazeta.

Ponte passará por reparos na estrutura e, para isso, será interditada Crédito: Ari Mello

Maretto fez questão de ressaltar que a ponte está em perfeitas condições, mas que o aparelho de apoio está na estrutura há muitos anos. A ponte, portanto, terá de ser interditada para que o reparo seja feito. Além disso, um trecho da avenida será pavimentado durante as obras.

"A ponte não tem problema, está perfeita. Nós vamos levantar a ponte, tirar o aparelho de apoio, que já está aqui há muitos anos e repor o aparelho de apoio. Aqui (trecho de acesso à ponte), onde já está pavimentado, ficou um trecho que nós vamos aproveitar e fechar a pavimentação", completou.

DESVIO NO TRÂNSITO

Por conta da interdição da ponte, o trânsito na Avenida Abido Saad terá de ser desviado e passará pela Avenida Audifax Barcellos, saindo na Rua Ângelo Pretti, para quem vai no sentido Norte. Já para quem segue no sentido Sul, o acesso ao desvio será pela Rua São Paulo, também passará pela Avenida Audifax Barcellos e sairá na Rua Hélio Viana.

Trânsito será desviado para a Avenida Audifax Barcellos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Aqui vai em direção ao Terminal de Jacaraípe, depois o acesso é simples, pela Avenida Audifax Barcellos. Na volta é a mesma coisa, a diferença é que, na volta, o motorista chega duas vias à frente", salientou Luiz Carlos Maretto.

O QUE DIZ O DER-ES

Em nota divulgada pela Prefeitura da Serra, o DER-ES explicou que a interdição total da ponte desta segunda-feira (9) até o sábado (14) faz parte das obras de reabilitação da Avenida Abido Saad.

Obra para reparo na estrutura da ponte acontece entre esta segunda (9) e o sábado (14) Crédito: Ari Mello

"A interdição se faz necessária visto que os serviços executados serão troca de aparelhos de apoio estrutural, contenção dos encabeçamentos e substituição dos aparelhos de apoio, sinalização rodoviária, obras complementares, proteção ambiental através de macaqueamento e suspenção da referida ponte para trabalhos em sua parte inferior", diz a nota.

O DER-ES ainda garantiu que, caso a obra seja concluída antes do prazo estipulado, o tráfego no trecho será normalizado.

OBRAS NA AVENIDA ABIDO SAAD

A Avenida Abido Saadi vai receber nova drenagem, restauração do pavimento da pista dupla existente, sinalização rodoviária e obras de proteção ambiental. Além disso, o trecho entre a Avenida Guaianazes e a Praia de Capuba será duplicado. Também serão feitos serviços complementares, como calçada cidadã, implantação de novos pontos de ônibus e manutenção dos estacionamentos existentes.