Ponte na Avenida Abido Saad, na Serra, é interditada para obras

Moradores da Serra que trafegam de carro pela Avenida Abido Saad já estão acostumados com as obras que vêm causando transtornos no trânsito. A partir desta segunda-feira (9), porém, uma outra intervenção causará um novo desvio. O trecho da ponte perto do Parque Encontro das Águas, em Jacaraípe, será interditado até o sábado (14) para uma obra de recuperação da estrutura.
Segundo o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto, trata-se de uma intervenção para trocar o aparelho de apoio, uma estrutura que fica entre os pilares e as vigas da ponte e que permite que ela não seja danificada com o fluxo intenso de veículos - dentre estes, veículos pesados, como caminhões.
"Essa ponte é muito antiga, é uma ponte de apoio. Ela é viga apoiada sobre pilar e, entre estes elementos, existe o que a gente chama de aparelho de apoio, para que o concreto não fique em cima do outro. A ponte balança, tem muito caminhão que passa aqui, muito peso e ela vai balançando. O concreto pode vir a ter algum problema", disse, em entrevista ao repórter Kaíque Dias, durante o programa Bom Dia ES, da TV Gazeta.
Maretto fez questão de ressaltar que a ponte está em perfeitas condições, mas que o aparelho de apoio está na estrutura há muitos anos. A ponte, portanto, terá de ser interditada para que o reparo seja feito. Além disso, um trecho da avenida será pavimentado durante as obras.
"A ponte não tem problema, está perfeita. Nós vamos levantar a ponte, tirar o aparelho de apoio, que já está aqui há muitos anos e repor o aparelho de apoio. Aqui (trecho de acesso à ponte), onde já está pavimentado, ficou um trecho que nós vamos aproveitar e fechar a pavimentação", completou.
DESVIO NO TRÂNSITO
Por conta da interdição da ponte, o trânsito na Avenida Abido Saad terá de ser desviado e passará pela Avenida Audifax Barcellos, saindo na Rua Ângelo Pretti, para quem vai no sentido Norte. Já para quem segue no sentido Sul, o acesso ao desvio será pela Rua São Paulo, também passará pela Avenida Audifax Barcellos e sairá na Rua Hélio Viana.
"Aqui vai em direção ao Terminal de Jacaraípe, depois o acesso é simples, pela Avenida Audifax Barcellos. Na volta é a mesma coisa, a diferença é que, na volta, o motorista chega duas vias à frente", salientou Luiz Carlos Maretto.
O QUE DIZ O DER-ES
Em nota divulgada pela Prefeitura da Serra, o DER-ES explicou que a interdição total da ponte desta segunda-feira (9) até o sábado (14) faz parte das obras de reabilitação da Avenida Abido Saad.
"A interdição se faz necessária visto que os serviços executados serão troca de aparelhos de apoio estrutural, contenção dos encabeçamentos e substituição dos aparelhos de apoio, sinalização rodoviária, obras complementares, proteção ambiental através de macaqueamento e suspenção da referida ponte para trabalhos em sua parte inferior", diz a nota.
O DER-ES ainda garantiu que, caso a obra seja concluída antes do prazo estipulado, o tráfego no trecho será normalizado.
OBRAS NA AVENIDA ABIDO SAAD
As obras na Avenida Abido Saad compreendem 7,52 km entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Renato Casagrande em janeiro de 2021, com prazo de conclusão de dois anos e custo inicial de R$ 37,9 milhões.
A Avenida Abido Saadi vai receber nova drenagem, restauração do pavimento da pista dupla existente, sinalização rodoviária e obras de proteção ambiental. Além disso, o trecho entre a Avenida Guaianazes e a Praia de Capuba será duplicado. Também serão feitos serviços complementares, como calçada cidadã, implantação de novos pontos de ônibus e manutenção dos estacionamentos existentes.
“Vamos humanizar a avenida, dando melhores condições de tráfego. Também iremos dar continuidade ao Contorno de Jacaraípe, pois com a chegada do Porto, a região terá um maior fluxo de veículos, principalmente os pesados, deixando a Abido Saadi para os moradores e os turistas”, afirmou o governador, após a assinatura da ordem de serviço.