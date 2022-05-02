Carro cai em cratera da "Rotatória do Ó" na Serra

Um motorista caiu com o carro em uma cratera na 'Rotatória do Ó', em Morada de Laranjeiras, na Serra, Grande Vitória. Por meio de um vídeo, é possível ver o veículo dentro da cratera localizada próximo ao Hospital Estadual Dr. Dório Silva.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para resgatar a vítima.
Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.
O g1 entrou em contato com as assessorias de imprensa da Polícia Militar e da Prefeitura da Serra para obter mais detalhes sobre o acidente e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.
*Com informações do g1 ES