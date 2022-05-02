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Acidente

Carro cai em cratera da "Rotatória do Ó" na Serra

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local para resgatar a vítima

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2022 às 10:38
Carro caiu em cratera na 'Rotatória do Ó', na Serra.
Carro caiu em cratera na 'Rotatória do Ó', na Serra. Crédito: Reprodução
Um motorista caiu com o carro em uma cratera na 'Rotatória do Ó', em Morada de Laranjeiras, na SerraGrande Vitória. Por meio de um vídeo, é possível ver o veículo dentro da cratera localizada próximo ao Hospital Estadual Dr. Dório Silva.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para resgatar a vítima.
Carro cai em cratera da
Carro cai em cratera da "Rotatória do Ó" na Serra Crédito: Agente Andressa Sanchez
Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.
O g1 entrou em contato com as assessorias de imprensa da Polícia Militar e da Prefeitura da Serra para obter mais detalhes sobre o acidente e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.
*Com informações do g1 ES

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