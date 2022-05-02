Entenda a guerra do tráfico que matou ao menos 3 crianças em Vila Velha

Delegado Tarik Souki fala das mortes de inocentes pelo tráfico em Vila Velha Crédito: Ari Melo / Acervo familiar / Montagem A Gazeta

TV Gazeta, nesta segunda-feira (2). Ao menos três crianças morreram entre 2021 e 2022 vítimas de disparos de arma de fogo, por conta da disputa do tráfico. A guerra do tráfico é a responsável pela morte de inocentes em Vila Velha , na Grande Vitória . Essa é a avaliação feita pelo delegado Tarik Souki, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do município, em entrevista concedida ao Bom Dia Espírito Santo, da, nesta segunda-feira (2). Ao menos três crianças morreram entre 2021 e 2022 vítimas de disparos de arma de fogo, por conta da disputa do tráfico.

Segundo o delegado, estão ocorrendo conflitos entre narcotraficantes em diversos bairros da cidade canela-verde, em razão da necessidade deles de ampliar territórios e buscar poder e exclusividade na venda de entorpecentes.

“Podemos citar alguns bairros, como Ulisses Guimarães, Guaranhuns, Divino Espírito Santo, Ilha dos Ayres, Boa Vista, Jaburuna, Dom João Batista, Aribiri, Santa Mônica, Ibes, Rio Marinho e Vale Encantado, onde (em Rio Marinho), em fevereiro deste ano, narcotraficantes foram executar um desafeto e acabaram acertando o bebê Theo , de 2 anos”.

Souki também citou problemas na Grande Santa Rita, em especial o bairro Zumbi dos Palmares. “No ano passado, no dia 20 de junho, narcotraficantes foram executar um desafeto e a cabaram acertando a criança Jhonatan, de apenas 5 anos ”, relembra.

ADOLESCENTE EM LIBERDADE PARTICIPOU DE MORTE DE CRIANÇA

O delegado informou que, em relação ao crime de junho, foram identificados três autores. Dois estão presos e um adolescente ficou, aproximadamente, 43 dias apreendido, mas foi colocado em liberdade.

“Narcotraficantes do Beco do Alemão, Boca do QG e Boca do Bené se uniram para executar um desafeto da Boca da Quarta Rua. Executaram esse desafeto e acabaram acertando essa criança”, evidenciou. A polícia continua em busca dos criminosos.

Kemilly Vitória Caldeira Santos, de 9 anos, morreu após ser baleada em Vila Velha, ES Crédito: Reprodução

DISPUTA PELO TRÁFICO

Na avaliação do delegado Tarik Souki, alguns pontos de tráfico se uniram para tomar outro ponto na região da Grande Santa Rita e, “de forma insana e inconsequente, eles abrem fogo, objetivando executar o seu desafeto. O objetivo deles é expansão territorial, poder e exclusividade na venda de drogas”.

Quando o tráfico fica mais organizado, ele evita esse tipo de confronto, esse tipo de situação, para não atrair a atividade policial.

De acordo com Souki, quando há um desacerto em relação a territórios, ocorre esse tipo de problema, com pessoas inocentes morrendo em meio aos disparos de arma de fogo.