Menina de 9 anos e adolescente são mortos em ataque em Vila Velha

Kemilly Vitória Faria Santos e Brendesson dos Reis Silva foram baleados no bairro Crédito: Reprodução/redes sociais

Um adolescente, de 17 anos, e uma menina, de 9, foram mortos na noite desta quarta-feira (27), durante um ataque a tiros no bairro Ilha da Conceição, que fica na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha

A partir do acionamento do Ciodes, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou ao bairro após receber informações de que estaria ocorrendo disparos de arma de fogo no local.

Ao chegar à comunidade, os policiais encontraram o adolescente Brendesson dos Reis Silva caído no chão com sangue ao seu lado. Ele foi socorrido por populares, que não esperaram a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , para o Hospital Evangélico, em Vila Velha, e veio a óbito.

Os militares foram informados ainda que uma criança, Kemilly Vitória Faria Santos, e um jovem, de 20 anos, também foram baleadas durante os disparos. O jovem foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e sobreviveu, enquanto a menina foi encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município, mas não resistiu.

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a criança de 9 anos brincava na calçada quando bandidos passaram na rua atirando. Ela foi atingida na cabeça. Já o adolescente chegou a se jogar debaixo de um carro onde estava um casal, mas também foi atingido na cabeça. O jovem de 20 anos saiu de casa para comprar um lanche e acabou baleado.

PROTESTOS CONTRA AS MORTES

Revoltados com as mortes da criança e do adolescente, moradores do bairro de Ilha da Conceição fecharam a Estrada de Capuaba. Os manifestantes começaram o protesto por volta das 10h30 em uma ponte da comunidade e depois foram para a rodovia, onde atearam fogo em pneus e fecharam os dois lados da via. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram negociar para que o ato fosse encerrado e as pistas liberadas.

Criança e adolescente morreram baleados durante ataque de criminosos em rua de Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

OUTRA CRIANÇA ASSASSINADA EM VILA VELHA

No dia 18 de fevereiro, um menino de 2 anos morreu após ser atingido por uma bala perdida no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, no dia anterior. Segundo testemunhas, ele e a mãe estavam indo a uma padaria quando tudo ocorreu. A criança, atingida na altura da orelha, foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento e, depois, transferida para o Hospital Infantil de Vitória.

Enquanto a TV Gazeta falava sobre o caso no telejornal ES1, o repórter Aurélio de Freitas percebeu pessoas chorando na porta do hospital e teve a confirmação da avó materna e da tia do menino que ele não tinha resistido. Moradores da região onde o crime ocorreu contaram ao repórter Caíque Verlí, da TV Gazeta, que mais de 30 homens encapuzados chegaram ao bairro e começaram a atirar.

Alguns contaram terem ouvido mais de 100 tiros a partir das 19h. A mãe do menino não foi atingida. Já a criança foi socorrida por um vizinho e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Cobilândia, mas, como perdeu muito sangue, teve que ser transferida por uma ambulância do Samu para o Hospital Infantil.

"JOVENS INCONSEQUENTES", DIZ SECRETÁRIO

Em entrevista ao ES 1, da TV Gazeta, o secretário de Segurança de Estado da Segurança Pública, Marcio Celante, se solidarizou inicialmente com as famílias das pessoas mortas nos episódios e condicionou a violência ao tráfico de drogas e a crueldade com que os membros das facções atuam nestas regiões.

"Primeiramente, minha solidariedade aos familiares das vítimas do episódio de ontem à noite. Infelizmente temos jovens inconsequentes que entram no tráfico de drogas e quando da sua ação nos locais de venda de drogas, por serem inconsequentes, infelizmente temos o resultado que vimos na data de ontem: crianças e pessoas inocentes sendo atingidas por uma inconsequente ação de jovens em sua maioria. É uma realidade nossa e do país, de jovens muito novos entrando no tráfico e vitimando inocentes", disse o chefe da Segurança no ES.

Celante ainda ressaltou a dificuldade no enfrentamento à criminalidade, mesmo com as ações programadas, integradas e o policiamento ostensivo realizado pelas forças de segurança.