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Mistério na praia

Caso da barriga aberta em Guarapari: o que as investigações apontaram

Vídeo explica a condução do inquérito da Polícia Civil, que terminou por indiciar a namorada do rapaz por lesão corporal
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 abr 2022 às 18:55

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 18:55

Polícia Civil apresentou nesta quarta-feira (27) os detalhes da investigação sobre o que ficou conhecido como o caso do jovem da barriga aberta. No dia de 16 de janeiro, um jovem de 21 anos que foi socorrido na Praia do Ermitão, em Guarapari, com o abdômen ferido e parte do intestino exposto.
O inquérito policial, que já tinha sido obtido em primeira mão por A Gazetaconcluiu pelo indiciamento da namorada do rapaz, Lívia Lima Simões Paiva Pereira, que, segundo a investigação, teria provocado as lesões.
O relatório da PC serviu de base para a denúncia formulada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que apontou ser a jovem a autora das lesões. No último dia 19 a Justiça aceitou a denúncia, e Lívia se tornou ré em uma ação penal. Ela vai responder por lesão corporal grave e, caso seja condenada, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Entenda os resultados da investigação no vídeo acima.

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