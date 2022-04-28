"Ela praticamente morreu em meus braços", diz prima de menina morta no ES

Kemilly Vitória Caldeira Santos, de nove anos, morreu após ser baleada em Vila Velha, ES Crédito: Reprodução

As imagens da violência não saem da cabeça dos moradores do bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha , na Grande Vitória , onde uma menina de 9 anos e um adolescente de 17 foram assassinados após um ataque a tiros ocorrido no meio da rua na noite desta quarta-feira (27).

Kemilly Vitória Caldeira Santos, que brincava na rua, foi atingida pelo disparo. A criança chegou a ser levada ao hospital, mas morreu. Familiares dizem que ela tentou correr para dentro de uma casa, mas acabou sendo baleada.

"Estava todo mundo na rua, ela estava brincando com outras crianças, quando veio um carro, um Voyage branco, parou e saiu atirando pra tudo quanto é lado, ela foi baleada na cabeça. Eu levei ela até o hospital, mas ela não aguentou e veio a óbito. É muito triste porque é uma criança de 9 anos", contou uma prima da menina, que preferiu não se identificar.

Emocionada, a prima falou sobre o trauma e a dor da perda. "Ela praticamente morreu em meus braços. É muito triste para a família. É uma cena que a gente nunca vai conseguir esquecer".

Após o ataque, moradores da região fizeram um protesto pedindo pelo fim da violência e por justiça. "É justiça que eu quero, que pegue esses caras que fizeram isso com minha neta e faça justiça. Ela era minha herança que meu filho deixou pra mim", disse a avó de Kemilly, em meio a lágrimas.

ADOLESCENTE DE 17 ANOS TENTOU SE ESCONDER

No mesmo ataque, Brendesson dos Reis Silva, de 17 anos, também foi morto com um tiro na cabeça. Ele foi levado para o Hospital Evangélico, mas não resistiu. Pessoas que presenciaram o crime afirmam que o jovem tentou fugir dos criminosos. Brendesson correu e se escondeu debaixo de um carro. No entanto, os atiradores o perseguiram, se abaixaram e atiraram contra ele.

Um outro jovem, de 20 anos, também foi baleado nas costas durante o ataque. O pai dele contou que o rapaz havia ido até uma lanchonete para comprar pasteis quando foi atingido na região das costas. Ele está internado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha.

ATAQUE ARMADO

O ataque aconteceu na Rua Etero Fábio, em Ilha da Conceição, na Grande Santa Rita. Moradores relataram à polícia que os atiradores chegaram em um carro branco. Dois homens desembarcaram no início da rua e começaram a disparar, provocando uma correria. Cápsulas de calibre 9 milímetros ficaram espalhadas pelo local.

Segundo testemunhas, os ataques na região têm ocorrido com frequência e os moradores são os principais alvos da violência.