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Professor é baleado na cabeça perto de escola em Linhares

Segundo informações da PM, professor de matemática foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL) em estado grave
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 abr 2022 às 13:47

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 13:47

O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares
O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares Crédito: Acervo pessoal
Um professor de matemática foi baleado no início da tarde desta quarta-feira (20) ao sair da escola no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Erick Alves Jatobá foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL) em estado grave. Um capitão da Polícia Militar informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que a vítima levou um tiro na cabeça e outro no peito.
O caso aconteceu em uma calçada, em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito e assustou quem estava no local. Alunos choravam.
Escola onde professor de matemática baleado dá aula
Escola onde professor de matemática baleado dá aula Crédito: Eduardo Dias
Polícia Militar realiza buscas para tentar localizar o autor dos disparos. A Polícia Civil também acompanha o caso.
Os alunos que estavam chegando na escola foram orientados a ir embora por funcionários do colégio. A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Linhares confirmou que a vítima atua como professor de matemática.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Atualização

20/04/2022 - 3:30
Após publicação desta matéria, a vítima foi identificada. O texto foi atualizado.

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