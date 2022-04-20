Professor é baleado na cabeça perto de escola em Linhares

O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares

O caso aconteceu em uma calçada, em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito e assustou quem estava no local. Alunos choravam.

Os alunos que estavam chegando na escola foram orientados a ir embora por funcionários do colégio. A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Linhares confirmou que a vítima atua como professor de matemática.