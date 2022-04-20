Professor é baleado na cabeça perto de escola em Linhares

Um professor de matemática foi baleado no início da tarde desta quarta-feira (20) ao sair da escola no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Erick Alves Jatobá foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL) em estado grave. Um capitão da Polícia Militar informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que a vítima levou um tiro na cabeça e outro no peito.
O caso aconteceu em uma calçada, em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito e assustou quem estava no local. Alunos choravam.
A Polícia Militar realiza buscas para tentar localizar o autor dos disparos. A Polícia Civil também acompanha o caso.
Os alunos que estavam chegando na escola foram orientados a ir embora por funcionários do colégio. A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Linhares confirmou que a vítima atua como professor de matemática.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte
Atualização
20/04/2022 - 3:30
Após publicação desta matéria, a vítima foi identificada. O texto foi atualizado.