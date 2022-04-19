Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime no Norte do ES

Sobrinho que confessou ter matado o tio em Linhares não vai ficar preso

Delegado explicou que o indivíduo foi liberado porque não houve flagrante e se apresentou voluntariamente à delegacia, ao lado de um advogado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 abr 2022 às 12:33

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 12:33

Linhares
O churrasqueiro Anderson dos Santos Rosário foi morto pelo próprio sobrinho em Linhares Crédito: Divulgação/Polícia Civil e Redes Sociais
Suspeito de ter assassinado o próprio tio, William dos Santos Rosário prestou depoimento à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (19) e confessou o crime. Ele se apresentou acompanhado de um advogado e vai responder em liberdade. O caso aconteceu na noite de segunda, no bairro Vila Betânia. A vítima foi o churrasqueiro Anderson dos Santos Rosário, de 43 anos. As informações foram apuradas pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, William alegou que teve uma briga com o tio. A Polícia Civil continua as investigações e deve concluir o inquérito para encaminhá-lo à Justiça, que decidirá pela prisão ou não do suspeito. Nesta situação, não se configura flagrante porque o suspeito se apresentou voluntariamente, explicou o delegado.
A morte de Anderson foi confirmada no local do crime, na casa da vítima. Outras duas pessoas foram baleadas, segundo o relatório da Polícia Militar, e uma delas precisou ser hospitalizada. O filho de Anderson chegou a ser detido pela PM por ameaçar a mulher de William.
Anderson dos Santos Rosário tinha 43 anos
Anderson dos Santos Rosário tinha 43 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Familiares relataram para militares que Anderson e William tinham muitos desentendimentos e no dia do crime eles brigaram novamente. A arma utilizada foi apreendida junto a dois carregadores e ainda dez munições intactas.

Veja Também

Sobrinho é suspeito de matar o próprio tio em Linhares

Deputado se envolve em acidente com feridos em Linhares

Homem é preso em flagrante após estuprar criança em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados