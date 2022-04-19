Sobrinho que confessou ter matado o tio em Linhares não vai ficar preso

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, William alegou que teve uma briga com o tio. A Polícia Civil continua as investigações e deve concluir o inquérito para encaminhá-lo à Justiça, que decidirá pela prisão ou não do suspeito. Nesta situação, não se configura flagrante porque o suspeito se apresentou voluntariamente, explicou o delegado.