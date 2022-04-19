Sobrinho que confessou ter matado o tio em Linhares não vai ficar preso

Suspeito de ter assassinado o próprio tio, William dos Santos Rosário prestou depoimento à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (19) e confessou o crime. Ele se apresentou acompanhado de um advogado e vai responder em liberdade. O caso aconteceu na noite de segunda, no bairro Vila Betânia. A vítima foi o churrasqueiro Anderson dos Santos Rosário, de 43 anos. As informações foram apuradas pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, William alegou que teve uma briga com o tio. A Polícia Civil continua as investigações e deve concluir o inquérito para encaminhá-lo à Justiça, que decidirá pela prisão ou não do suspeito. Nesta situação, não se configura flagrante porque o suspeito se apresentou voluntariamente, explicou o delegado.
A morte de Anderson foi confirmada no local do crime, na casa da vítima. Outras duas pessoas foram baleadas, segundo o relatório da Polícia Militar, e uma delas precisou ser hospitalizada. O filho de Anderson chegou a ser detido pela PM por ameaçar a mulher de William.
Familiares relataram para militares que Anderson e William tinham muitos desentendimentos e no dia do crime eles brigaram novamente. A arma utilizada foi apreendida junto a dois carregadores e ainda dez munições intactas.