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Confessou para a PM

Homem é preso em flagrante após estuprar criança em Linhares

Segundo relatos do menino de apenas 10 anos à mãe, o abusador ofereceu doces e depois o levou até uma casa abandonada, onde ocorreu o crime

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:14

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 abr 2022 às 11:14
A Delegacia Regional de Linhares está apurando os crimes
A Delegacia Regional de Linhares investiga se homem cometeu mais crimes na cidade Crédito: Polícia Civil
Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (13) após estuprar um menino de 10 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ao ver o filho, a mãe observou que ele tinha lesões nas costas e manchas de sangue no calção. O garoto contou o que aconteceu, e a Polícia Militar foi até a casa do indivíduo, que confessou o crime.
De acordo com o boletim da ocorrência, a criança disse para a mãe que o homem comprou vários doces e o levou até uma casa abandonada, onde exigiu que o menino pegasse no órgão genital dele e que, após isso, houve o estupro. Segundo a mãe, o relato do filho só ocorreu após muita persistência.
O homem confessou os atos para os policiais e foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional, em Linhares. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e será encaminhado ao Sistema Prisional, de acordo com a Polícia Civil. O nome dele não foi divulgado.
Como moradores da região disseram aos militares que o homem teria problemas mentais, ele também deve ser avaliado por um perito psiquiátrico. O delegado Fabrício Lucindo informou para a reportagem de A Gazeta que as investigações sobre o caso continuam, inclusive para checar se o suspeito fez mais vítimas na cidade.

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