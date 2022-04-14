Homem é preso em flagrante após estuprar criança em Linhares

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (13) após estuprar um menino de 10 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ao ver o filho, a mãe observou que ele tinha lesões nas costas e manchas de sangue no calção. O garoto contou o que aconteceu, e a Polícia Militar foi até a casa do indivíduo, que confessou o crime.
De acordo com o boletim da ocorrência, a criança disse para a mãe que o homem comprou vários doces e o levou até uma casa abandonada, onde exigiu que o menino pegasse no órgão genital dele e que, após isso, houve o estupro. Segundo a mãe, o relato do filho só ocorreu após muita persistência.
O homem confessou os atos para os policiais e foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional, em Linhares. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e será encaminhado ao Sistema Prisional, de acordo com a Polícia Civil. O nome dele não foi divulgado.
Como moradores da região disseram aos militares que o homem teria problemas mentais, ele também deve ser avaliado por um perito psiquiátrico. O delegado Fabrício Lucindo informou para a reportagem de A Gazeta que as investigações sobre o caso continuam, inclusive para checar se o suspeito fez mais vítimas na cidade.