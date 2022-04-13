Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 101

Moto roubada é recuperada após troca de tiros e perseguição em Linhares

Polícia Militar recebeu informações sobre assalto e perseguiu a dupla pela rodovia federal. Vítima de assalto, homem sofreu uma coronhada na cabeça
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 abr 2022 às 11:34

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:34

Veículo recuperado após assalto na BR 101, em Linhares
A moto foi recuperada pela polícia após a perseguição na BR 101 Crédito: Divulgação/PMES
Um casal teve a moto roubada por uma dupla de criminosos na noite de terça-feira (12) na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante o assalto, uma das vítimas levou uma coronhada na cabeça. Os homens pegaram o veículo, uma Honda XRE, e fugiram até que a Polícia Militar iniciou uma perseguição com troca de tiros.
O crime aconteceu próximo a um supermercado, em uma região central da cidade, por volta das 23h. Em seguida, os indivíduos seguiram pela rodovia no sentido Sooretama sem capacete. O casal fez a denúncia do roubo rapidamente. A PM encontrou os suspeitos e iniciou as buscas e depois deu ordem de parada.
A dupla, que estava armada, desceu da moto e um dos homens atirou duas vezes contra os policiais. Os agentes revidaram e efetuaram 14 disparos contra os suspeitos, que conseguiram fugir em uma mata, às margens da rodovia. Não há informações se os tiros acertaram os indivíduos. Eles não foram mais encontrados.
A PM recuperou o veículo em cerca de 10 minutos. As vítimas do assalto não precisaram de socorro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Veja Também

Motorista de aplicativo é sequestrado e tem carro roubado em Linhares

Menina de 11 anos denuncia tio por abuso sexual durante dois anos em Linhares

Saída de Guerino da Prefeitura de Linhares acelera corrida ao Palácio Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados