Moto roubada é recuperada após troca de tiros e perseguição em Linhares

Um casal teve a moto roubada por uma dupla de criminosos na noite de terça-feira (12) na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante o assalto, uma das vítimas levou uma coronhada na cabeça. Os homens pegaram o veículo, uma Honda XRE, e fugiram até que a Polícia Militar iniciou uma perseguição com troca de tiros.
O crime aconteceu próximo a um supermercado, em uma região central da cidade, por volta das 23h. Em seguida, os indivíduos seguiram pela rodovia no sentido Sooretama sem capacete. O casal fez a denúncia do roubo rapidamente. A PM encontrou os suspeitos e iniciou as buscas e depois deu ordem de parada.
A dupla, que estava armada, desceu da moto e um dos homens atirou duas vezes contra os policiais. Os agentes revidaram e efetuaram 14 disparos contra os suspeitos, que conseguiram fugir em uma mata, às margens da rodovia. Não há informações se os tiros acertaram os indivíduos. Eles não foram mais encontrados.
A PM recuperou o veículo em cerca de 10 minutos. As vítimas do assalto não precisaram de socorro. O caso é investigado pela Polícia Civil.