Menina de 11 anos denuncia tio por abuso sexual durante dois anos em Linhares

Uma menina de 11 denunciou o tio por abusar sexualmente dela, durante cerca de dois anos, em Linhares, no Norte do Estado. Ela contou para os pais, que acionaram a Polícia Militar. O tio da criança trabalha como motorista de transporte escolar no município de Marilândia. Ele foi localizado e detido. O caso é investigado pela delegacia do município.
A denúncia foi feita na manhã da última sexta-feira (1). A menina relatou para a PM que começou a sofrer abusos quando tinha nove anos, e com o passar do tempo os atos aumentaram. Os últimos abusos ocorreram em dezembro último e janeiro deste ano. Ela teria sido estuprada na casa do familiar e também na casa dela, quando ficava sozinha na residência.
SEM FLAGRANTE
A Polícia Militar foi até a casa do suspeito, que acabou encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil, detalhou que, embora conduzido até a delegacia linharense, o motorista escolar não foi preso e acabou liberado após ser ouvido.
"A Polícia Civil informa que o homem, conduzido na sexta-feira (1), foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos para lavrar o auto de prisão em flagrante. Por isso, o caso foi encaminhado à Deam de Linhares para investigação.