Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desde os 9 anos

Menina de 11 anos denuncia tio por abuso sexual durante dois anos em Linhares

O tio da criança trabalha como motorista de transporte escolar em Marilândia. Ele foi localizado e encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares
Viviane Maciel

Publicado em 

04 abr 2022 às 12:35

16ª Delegacia Regional de Linhares
Após ser localizado, o suspeito foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta
Uma menina de 11 denunciou o tio por abusar sexualmente dela, durante cerca de dois anos, em Linhares, no Norte do Estado. Ela contou para os pais, que acionaram a Polícia Militar. O tio da criança trabalha como motorista de transporte escolar no município de Marilândia. Ele foi localizado e detido. O caso é investigado pela delegacia do município.
A denúncia foi feita na manhã da última sexta-feira (1). A menina relatou para a PM que começou a sofrer abusos quando tinha nove anos, e com o passar do tempo os atos aumentaram. Os últimos abusos ocorreram em dezembro último e janeiro deste ano. Ela teria sido estuprada na casa do familiar e também na casa dela, quando ficava sozinha na residência.

SEM FLAGRANTE

A Polícia Militar foi até a casa do suspeito, que acabou encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil, detalhou que, embora conduzido até a delegacia linharense, o motorista escolar não foi preso e acabou liberado após ser ouvido.
"A Polícia Civil informa que o homem, conduzido na sexta-feira (1), foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos para lavrar o auto de prisão em flagrante. Por isso, o caso foi encaminhado à Deam de Linhares para investigação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Estupro de vulnerável Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados