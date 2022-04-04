PMs envolvidos na morte de jovem em Vitória serão ouvidos nesta segunda

Ação policial se inicia com a preservação da vida do policial. Em uma iminente possibilidade de risco à vida do policial, essa avaliação é feita em fração de segundos – como foi feita e tem que ser feita em todas as ações para a questão de segurança pessoal – e ele vai fazer a sua atuação. Então, essa preservação da vida do policial, mas principalmente de pessoas ao seu redor, é importante. O que precisa ser destacado: o policial – e nós não estamos aqui fazendo juízo de valor – tem fração de segundos para decidir por uma atuação em que a vida está em risco. No primeiro momento, se está sendo vítima e sua integridade física está correndo risco, é atirar para cessar aquela injusta agressão. Se no primeiro disparo, ela cessa, encerra-se a ação. O correto seria atirar na parte superior ou nas pernas. A situação é decidida pelo policial ali no momento, e para isso ele é treinado. No caso da Polícia Militar, temos o Método Giraldi para preservar a vida das pessoas que estão naquele local.