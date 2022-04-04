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Em Cariacica

PM escala prédio da ex e agride morador durante discussão no ES

A vítima havia terminado o relacionamento com o militar, que não aceitou o término e apareceu sem avisar para tentar conversar; homem que mora com a mulher foi agredido ao tentar encerrar a discussão
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 abr 2022 às 09:08

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 09:08

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
A aluna soldado da Polícia Militar representou contra o ex-namorado, após ele escalar e invadir o apartamento dela Crédito: Vitor Jubini
Um policial militar foi autuado suspeito de ter invadido a casa da ex-namorada, uma aluna soldado da Polícia Militar, na noite deste domingo (3), no bairro Santana, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a vítima, para ter acesso à residência, o policial chegou a escalar o prédio de três andares e ainda arrombou portas.
Como informa o Boletim Unificado, a vítima relatou ter terminado o relacionamento de três anos, mas ele não teria aceitado e insistiu durante dias para ter uma conversa pessoal com ela. Usou ainda a desculpa de que queria retirar bens pessoais da casa da ex.
O policial teria então saído do expediente de trabalho na corporação em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e, sem avisar a ex, foi ao encontro dela. A mulher afirmou que, como se negou a atender, ele  então escalou o prédio de três andares pela parede, arrombou a porta principal e a dos quartos, além de ter danificado diversos objetos pessoais.

BRIGA

Ainda segundo o registro da ocorrência, no local moravam outras pessoas, incluindo outro aluno soldado da Polícia Militar, este de 32 anos. Ele tentou intervir na confusão, mas o policial entrou em luta corporal, que gerou um corte na parte superior do lábio do estudante.
Depois de tomar conhecimento do fato, a Polícia Militar foi em busca do policial. Ele estava de carro, não parou de imediato e acabou abordado nas proximidades da Faesa. A ex-namorada não sofreu lesões e disse não ter sido agredida, mas que desejava representar em desfavor do policial e obter medida protetiva.

TRANSFERIDO PARA PRESÍDIO 

Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal, por agredir o homem, e por ameaça, invasão de domicílio e destruir coisa alheia na forma da Lei Maria da Penha, referente a outra vítima. O militar foi encaminhado ao Presídio da Polícia Militar, em Maruípe. 
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