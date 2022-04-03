Baleados na varanda de casa, genro morre e sogro fica ferido, na Serra

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados na varanda de uma casa em Feu Rosa, na Serra, na tarde deste domingo (3). Segundo informações da família, os dois eram genro e sogro. Não se sabe ainda a motivação do crime, e nenhum suspeito foi preso até o momento.
Conforme disseram os familiares, tudo aconteceu por volta das 14h, na rua Palma de Santa Rita, em Feu Rosa. Genro e sogro estavam na varanda de casa, um sentado em uma cadeira e o outro, em uma rede de balanço. Ninguém viu quando os tiros foram disparados, e o genro, que estava na cadeira, morreu na hora.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima que sobreviveu foi socorrida para a UPA de Castelândia. A família afirma ainda que ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória e passou por uma cirurgia. O estado dele é estável.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em nota, a PC disse ainda que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que até o momento nenhum suspeito foi detido.
Com informações da TV Gazeta