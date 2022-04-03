Motociclista morre após ser arremessado na direção de um poste, em Pancas

Um motociclista morreu após colidir com um poste no município de Pancas, no Noroeste do Estado, na noite deste sábado (2). Testemunhas afirmaram que ele seguia na Rodovia Laurindo Barbosa, na altura da saída da cidade de Alto Rio Novo, quando perdeu o controle do veículo e se chocou contra o meio-fio. Com a força do impacto, o homem foi arremessado em direção a um poste de concreto e acabou morrendo no local.
Segundo o boletim da Polícia Militar (PMES), o acidente ocorreu por volta das 22 horas. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para a tomada das medidas necessárias.
Demandada, a PMES informou que durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria do órgão só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias, não sendo possível localizar o caso da noite anterior.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Civil para ter mais informações sobre a ocorrência. O texto será atualizado assim que houver um retorno.