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ES 487

Acidente deixa dois mortos e um gravemente ferido em Itapemirim

Um homem e uma mulher estavam na moto e morreram no local, na madrugada deste domingo (3). Após a batida, o carro pegou fogo e o motorista teve queimaduras
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

03 abr 2022 às 09:35

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 09:35

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente entre um carro e uma moto na madrugada deste domingo (3), na Rodovia ES 487, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. A identidade das vítimas não foi divulgada pela polícia e as causas da colisão ainda estão sendo apuradas.
De acordo com a Polícia Militar,  o acidente ocorreu pouco depois de meia-noite. Um homem de 46 anos e uma mulher de 37 anos estavam na moto e morreram no local. Com o impacto da batida, o carro pegou fogo e o motorista de 32 anos teve queimaduras pelo corpo.
O motorista do veiculo foi socorrido para o hospital de Rio Novo do Sul e em seguida transferido para o hospital Jayme dos Santos Neves na Serra.
Com o impacto da batida, o carro de passeio pegou fogo. Motorista teve queimaduras pelo corpo Crédito: João Henrique Castro
O motorista foi socorrido para um hospital de Rio Novo do Sul, e, em seguida, transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Os corpos dos ocupantes da moto foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Policia Civil foi demandada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Atualização

04/04/2022 - 1:10
Após apuração com a PM, as idades dos envolvidos no acidente foram atualizadas. 

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