Acidente deixa dois mortos e um gravemente ferido em Itapemirim

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente entre um carro e uma moto na madrugada deste domingo (3), na Rodovia ES 487, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. A identidade das vítimas não foi divulgada pela polícia e as causas da colisão ainda estão sendo apuradas.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu pouco depois de meia-noite. Um homem de 46 anos e uma mulher de 37 anos estavam na moto e morreram no local. Com o impacto da batida, o carro pegou fogo e o motorista de 32 anos teve queimaduras pelo corpo.
O motorista foi socorrido para um hospital de Rio Novo do Sul, e, em seguida, transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Os corpos dos ocupantes da moto foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Policia Civil foi demandada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Atualização
04/04/2022 - 1:10
Após apuração com a PM, as idades dos envolvidos no acidente foram atualizadas.