Prefeito interino toma posse na Câmara de Itapemirim

Com a cassação do prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha (Republicanos), e do vice dele, Nilton Santos (Republicanos), nesta semana, a Câmara do município realizou, na manhã deste sábado (2), sessão solene de posse ao prefeito interino, que é o presidente da Câmara, José de Oliveira Lima, o Zé Lima (PDT). Já quem assumiu a presidência da Casa, foi o vice-presidente da Câmara, Paulo Sérgio de Toledo Costa (PSDB).
Diante disso, a nova mesa diretora ficou composta da seguinte forma:
- Presidente: Paulo Sérgio de Toledo Costa (PSDB);
- Vice-presidente: João Bechara Netto (PSB);
- Secretário: Lucimar Alves Soares (Republicanos).
Thiago Peçanha e o vice-prefeito Nilton Santos foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) por abuso de poder político. Além da perda do mandato, Peçanha fica inelegível pelo período de oito anos.
A cassação se deve a nomeações de servidores que foram feitas durante o ano eleitoral de 2020 e consideradas irregulares pela Justiça. Naquele ano, o número de comissionados cresceu 60% na prefeitura. No quadro de estagiários, o aumento foi ainda mais expressivo: 510%.
Foi verificado também o uso indevido de meios de comunicação para veiculação de publicidade institucional em período vedado pela lei eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que seja realizada uma nova eleição na cidade, com data ainda a ser marcada.