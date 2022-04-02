Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nomeação

Prefeito interino toma posse na Câmara de Itapemirim

O presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, José de Oliveira Lima (PDT), tomou posse como prefeito em sessão solene na manhã deste sábado (2)

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 13:24

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

02 abr 2022 às 13:24
Com a cassação do prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha (Republicanos), e do vice dele, Nilton Santos (Republicanos), nesta semana, a Câmara do município realizou, na manhã deste sábado (2), sessão solene de posse ao prefeito interino, que é o presidente da Câmara, José de Oliveira Lima, o Zé Lima (PDT). Já quem assumiu a presidência da Casa, foi o vice-presidente da Câmara, Paulo Sérgio de Toledo Costa (PSDB).
Diante disso, a nova mesa diretora ficou composta da seguinte forma: 
  • Presidente: Paulo Sérgio de Toledo Costa (PSDB);
  • Vice-presidente: João Bechara Netto (PSB);
  • Secretário: Lucimar Alves Soares (Republicanos).
Prefeito interino assume o cargo da presidência da Câmara de Itapemirim
Câmara de Itapemirim deu posse ao prefeito interino em sessão extraordinária neste sábado (2) Crédito: Gustavo Ribeiro
Thiago Peçanha e o vice-prefeito Nilton Santos foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) por abuso de poder político. Além da perda do mandato, Peçanha fica inelegível pelo período de oito anos.
A cassação se deve a nomeações de servidores que foram feitas durante o ano eleitoral de 2020 e consideradas irregulares pela Justiça. Naquele ano, o número de comissionados cresceu 60% na prefeitura. No quadro de estagiários, o aumento foi ainda mais expressivo: 510%.
Prefeito interino toma posse na Câmara de Itapemirim
Prefeito interino toma posse na Câmara de Itapemirim Crédito: Luiz Gonçalves
Foi verificado também o uso indevido de meios de comunicação para veiculação de publicidade institucional em período vedado pela lei eleitoral.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que seja realizada uma nova eleição na cidade, com data ainda a ser marcada.

Veja Também

Carreta tomba em acidente e interdita BR 101 em Itapemirim

Procon-RJ aplica multa de R$ 468 mil à Itapemirim Transportes Aéreos

Juiz revoga afastamento do presidente do Grupo Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim ES Sul Câmara de Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados