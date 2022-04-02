Com a cassação do prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha (Republicanos), e do vice dele, Nilton Santos (Republicanos), nesta semana , a Câmara do município realizou, na manhã deste sábado (2), sessão solene de posse ao prefeito interino, que é o presidente da Câmara, José de Oliveira Lima, o Zé Lima (PDT). Já quem assumiu a presidência da Casa, foi o vice-presidente da Câmara, Paulo Sérgio de Toledo Costa (PSDB).

Diante disso, a nova mesa diretora ficou composta da seguinte forma:

Presidente: Paulo Sérgio de Toledo Costa (PSDB);



Vice-presidente: João Bechara Netto (PSB);



Secretário: Lucimar Alves Soares (Republicanos).



Câmara de Itapemirim deu posse ao prefeito interino em sessão extraordinária neste sábado (2) Crédito: Gustavo Ribeiro

Thiago Peçanha e o vice-prefeito Nilton Santos foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) por abuso de poder político. Além da perda do mandato, Peçanha fica inelegível pelo período de oito anos.

A cassação se deve a nomeações de servidores que foram feitas durante o ano eleitoral de 2020 e consideradas irregulares pela Justiça. Naquele ano, o número de comissionados cresceu 60% na prefeitura. No quadro de estagiários, o aumento foi ainda mais expressivo: 510%.

Prefeito interino toma posse na Câmara de Itapemirim Crédito: Luiz Gonçalves

Foi verificado também o uso indevido de meios de comunicação para veiculação de publicidade institucional em período vedado pela lei eleitoral.