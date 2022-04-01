Carreta tomba em acidente e interdita BR 101 em Itapemirim

Carreta de carga mista tombou e deixou pista interditada na BR 101, em Itapemirim, interditada Crédito: Rede Social

Em postagem no Twitter, a PRF informou que equipes da corporação e da Eco101 estão no local trabalhando para a liberação da pista. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção aos motoristas que trafegam na rodovia.

17H10 - Em Itapemirim, no km 405 da BR 101, pista continua totalmente interditada. Equipes da PRF e Eco 101 no local para trabalhos de liberação de pista. No momento, filas grandes nos dois sentidos. Pedimos atenção aos condutores que trafegam pela localidade. https://t.co/MDcsko3ZMt — PRF_ES (@PRF191ES) April 1, 2022

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 14h50 desta sexta-feira, e ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária estão no local.

A Eco101 explicou que a carreta estava carregada com uma carga mista de peças automotivas. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para um hospital.

ÀS 18h50, a PRF comunicou que um guincho destombou a carreta para que o trânsito pudesse fluir em sistema pare e siga. Segundo a corporação, a pista deve ser descongestionada nos próximos minutos.