Carreta tomba em acidente e interdita BR 101 em Itapemirim

Uma carreta de carga mista tombou na tarde desta sexta-feira (1º) e interditou totalmente a BR 101, no km 405, em Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 18h50 a rodovia estava com engarrafamento de 5 km nos dois sentidos. Uma pessoa ficou ferida.
Em postagem no Twitter, a PRF informou que equipes da corporação e da Eco101 estão no local trabalhando para a liberação da pista. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção aos motoristas que trafegam na rodovia.
Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 14h50 desta sexta-feira, e ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária estão no local.
A Eco101 explicou que a carreta estava carregada com uma carga mista de peças automotivas. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para um hospital.
ÀS 18h50, a PRF comunicou que um guincho destombou a carreta para que o trânsito pudesse fluir em sistema pare e siga. Segundo a corporação, a pista deve ser descongestionada nos próximos minutos.