Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Km 405

Carreta tomba em acidente e interdita BR 101 em Itapemirim

Veículo carregado com carga mista de peças automotivas tombou às 14h50 desta sexta (1°) e, até o início da noite, pista seguia interditada. Às 18h50, veículo foi destombado por guincho

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:28

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 abr 2022 às 19:28
Uma carreta de carga mista tombou na tarde desta sexta-feira (1º) e interditou totalmente a BR 101, no km 405, em Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 18h50 a rodovia estava com engarrafamento de 5 km nos dois sentidos. Uma pessoa ficou ferida.
Tombamento de carreta deixa trânsito interditado em Itapemirim
Carreta de carga mista tombou e deixou pista interditada na BR 101, em Itapemirim, interditada Crédito: Rede Social
Em postagem no Twitter, a PRF informou que equipes da corporação e da Eco101 estão no local trabalhando para a liberação da pista. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção aos motoristas que trafegam na rodovia.
Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 14h50 desta sexta-feira, e ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária estão no local.
A Eco101 explicou que a carreta estava carregada com uma carga mista de peças automotivas. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para um hospital.
ÀS 18h50, a PRF comunicou que um guincho destombou a carreta para que o trânsito pudesse fluir em sistema pare e siga. Segundo a corporação, a pista deve ser descongestionada nos próximos minutos.
Tombamento de carreta deixa trânsito interditado em Itapemirim
Carreta ficou tombada e atravessada em ambos sentidos da pista, impedindo a passagem dos veículos na BR 101, em Itapemirim Crédito: Rede Social

Veja Também

TSE cassa mandato de prefeito de Itapemirim e cidade terá nova eleição

Procon-RJ aplica multa de R$ 468 mil à Itapemirim Transportes Aéreos

Itapemirim ganha guarda-chuvas suspensos para atrair turistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim Eco101 ES Sul Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados