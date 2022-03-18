Atração está sendo instalada na rua Geraldo Cunha, em Itapemirim Crédito: Divulgação / Prefeitura de Itapemirim

Your browser does not support the audio element. Itapemirim ganha guarda-chuvas suspensos para atrair turistas

Uma nova atração na rua Geraldo Cunha, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , está chamando a atenção de turistas e moradores da região. Segundo a prefeitura , os guarda-chuvas suspensos que estão sendo instalados transformam o trecho em um "instagramável", ou seja, um belo cenário com múltiplos efeitos visuais que são muito utilizados para fotos e postagens nas redes sociais.

A administração municipal informou que o atrativo será inaugurado no inicio do mês de abril, mas a parte que está pronta já vem atraindo a curiosidade das pessoas. De acordo com a prefeitura, ainda são necessários alguns retoques, como produção e colagem de artes gráficas nas paredes laterais, instalações de bancos e floreiras, entre outros.

MAIS DE 150 GUARDA-CHUVAS SUSPENSOS

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), foram usados mais de 150 guarda-chuvas na instalação do "instagramável". Eles ficam suspensos ao longo dos 40 metros da passarela na rua Geraldo Cunha, que liga a praia de Itaoca à Avenida Itapemirim, na orla.

Mais de 150 guarda-chuvas foram usados na instalação do "instagramável", em Itapemirim Crédito: Divulgação / Prefeitura de Itapemirim

Para o secretário Municipal de Turismo, Wilson Viana Neto, a novidade deve atrair novos turistas e vai ajudar a divulgar as potencialidades da região. “Essa rua será um atrativo a mais para o município por meio dessa nova tendência, muito utilizada em diversos Estados brasileiros e também fora do país”, disse.