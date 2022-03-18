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Itapemirim ganha guarda-chuvas suspensos para atrair turistas

Trata-se de um ambiente "instagramável", ou seja, de um belo cenário com múltiplos efeitos visuais para postagens nas redes sociais. Novidade deve ser inaugurada no inicio de abril
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

18 mar 2022 às 19:14

Publicado em 18 de Março de 2022 às 19:14

Nova atração em Itapemirim chama a atenção de moradores e turistas
Atração está sendo instalada na rua Geraldo Cunha, em Itapemirim Crédito: Divulgação / Prefeitura de Itapemirim
Itapemirim ganha guarda-chuvas suspensos para atrair turistas
Uma nova atração na rua Geraldo Cunha, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está chamando a atenção de turistas e moradores da região. Segundo a prefeitura, os guarda-chuvas suspensos que estão sendo instalados transformam o trecho em um "instagramável", ou seja, um belo cenário com múltiplos efeitos visuais que são muito utilizados para fotos e postagens nas redes sociais.
A administração municipal informou que o atrativo será inaugurado no inicio do mês de abril, mas a parte que está pronta já vem atraindo a curiosidade das pessoas. De acordo com a prefeitura, ainda são necessários alguns retoques, como produção e colagem de artes gráficas nas paredes laterais, instalações de bancos e floreiras, entre outros.

MAIS DE 150 GUARDA-CHUVAS SUSPENSOS

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), foram usados mais de 150 guarda-chuvas na instalação do "instagramável". Eles ficam suspensos ao longo dos 40 metros da passarela na rua Geraldo Cunha, que liga a praia de Itaoca à Avenida Itapemirim, na orla.
Nova atração em Itapemirim chama a atenção de moradores e turistas
Mais de 150 guarda-chuvas foram usados na instalação do "instagramável", em Itapemirim Crédito: Divulgação / Prefeitura de Itapemirim
Para o secretário Municipal de Turismo, Wilson Viana Neto, a novidade deve atrair novos turistas e vai ajudar a divulgar as potencialidades da região. “Essa rua será um atrativo a mais para o município por meio dessa nova tendência, muito utilizada em diversos Estados brasileiros e também fora do país”, disse.
A Semtur já estuda a possibilidade da instalação de novos cenários em outros locais da cidade. “O 'instagramável' é um equipamento moderno instalado em várias cidades do país e do mundo, nas suas mais diferentes concepções visuais”, explicou a prefeitura, em nota.

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