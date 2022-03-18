Sidnei Piva segurando miniatura de avião da ITA Crédito: Werther Santana/Agência Estado

Your browser does not support the audio element. Juiz revoga afastamento do presidente do Grupo Itapemirim

O juiz afirma que a juíza Luciana Menezes Scorzado, do Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo) do Estado de São Paulo, "extrapola sua competência" ao afastar Paiva, além de ir na "contramão de decisões" já proferidas pela segunda instância.

João de Oliveira Filho ainda argumenta que "ninguém se voluntária para assumir o risco de eventualmente gerir uma empresa que pode estar à beira da falência".

A decisão original havia atendido à representação criminal apresentada por Camilo Cola Filho, herdeiro do fundador da empresa, Camilo Cola, morto em maio de 2021.

Na representação, Cola Filho cita irregularidades que teriam sido cometidas por Piva na presidência, o que prejudicou consumidores, fornecedores, colaboradores e credores "pela má gestão, principalmente nos serviços da Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), a qual vendeu mais passagens do que a real capacidade de operação".