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Grande São Pedro

Secretário determina afastamento de PMs envolvidos na morte de jovem em Vitória

O novo secretário de Segurança, coronel Márcio Celante Weolffel, informou em vídeo que pediu, além do afastamento preventivo, o recolhimento das armas. Weliton da Silva Dias foi morto na noite de sábado (2), no bairro São José
Michelli Angeli

Michelli Angeli

Publicado em 

03 abr 2022 às 19:59

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:59

Weliton da Silva Dias, de 24 anos, é morto a tiros por um policial militar.
Weliton da Silva Dias, de 24 anos, é morto a tiros por um policial militar. Crédito: Reprodução
O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Márcio Celante Weolffel, determinou que a Polícia Militar afaste preventivamente os policiais envolvidos na ocorrência que terminou com a morte de Weliton da Silva Dias, de 24 anos, no bairro São José, região da Grande São Pedro, em Vitória, na noite deste sábado (02). Um cabeleireiro também foi baleado na ação.
Segundo o coronel, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) determinou ao comandante-geral da Polícia Militar o afastamento preventivo cautelar dos agentes envolvidos no caso: o cabo Sandro Frigini – que realizou os disparos contra o jovem – e o soldado Victor Fagundes de Oliveira.
Um inquérito será instaurado para investigar as circunstâncias do fato. O prazo definido para a conclusão é de 60 dias. As armas dos militares também foram recolhidas.
"Nós determinamos ao comandante-geral da Polícia Militar a instauração do inquérito policial militar para averiguação e investigação de todas as circunstâncias do fato ocorrido na data de ontem, também o recolhimento das armas dos policiais militares para que façam parte das apurações e o afastamento preventivo cautelar dos policiais militares das atividades operacionais, para que no prazo de 60 dias nós tenhamos a conclusão dessas investigações"
Coronel Márcio Celante Weolffel - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo
"Toda morte ela é lamentável. Dentro do programa Estado Presente nós buscamos a preservação da vida e a redução no número de homicídios. E assim vamos seguindo em frente, tentando trazer uma paz social para o Estado do Espírito Santo", concluiu o secretário.

Confira o vídeo:

O CASO 

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros por um policial militar na noite deste sábado (2), no bairro São José, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Em um vídeo recebido por A Gazeta, Weliton da Silva Dias aparece com as mãos levantadas antes de ser atingido pelo agente da Polícia Militar.
O caso aconteceu por volta das 19h30, na Rua Quatro de Janeiro, popularmente conhecida como Beco da Sorte. Em forma de protesto, moradores da região chegaram a atear fogo em um ônibus do Sistema Transcol. Neste domingo (3), a família ainda estava muito abalada e revoltada.

Atualização

04/04/2022 - 10:00
Após a publicação, a reportagem teve acesso aos nomes dos policiais envolvidos na ação. O texto foi atualizado.

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