Cabeleireiro diz ter sido baleado por PM em ação na Grande São Pedro, em Vitória

Rapaz foi baleado na perna durante ação no bairro São José, em Vitória, na noite de sábado (2) Crédito: TV Gazeta

De acordo com o rapaz, ele estava chegando do trabalho quando viu uma movimentação perto do Beco da Sorte, em São José, local em que tudo aconteceu. "Eu estava chegando do serviço, vi uma multidão na esquina da rua e parei para olhar. Quando eu estava olhando, vi que acertou alguém. Uma mulher me pediu ajuda e eu fui em direção ao acontecido, mas não cheguei nem perto do local", relata.

Foi então que o jovem conta ter sido abordado de forma brusca por um militar.

"O policial botou a mão no meu peito e tentou me dar uma coronhada. Eu tirei a mão dele e perguntei se ele estava doido para fazer isso, e ele me deu um tiro na perna. Ele mirou. Foi na minha frente, colado comigo" X - Cabeleireiro baleado

Mesmo ferido, ele diz que usou a própria bicicleta para ir até o pronto atendimento, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória (HEUE). Ainda segundo o relato do cabeleireiro, policiais civis estiveram no local para saber o que havia acontecido.

"Eles (os policiais) estavam encapuzados e me perguntaram o que tinha acontecido e ficaram afirmando que o corpo (de Wellington) estava com uma arma, mas eu falei que não tinha visto. Como eu cheguei depois, não consegui entrar no Beco", conta.

O rapaz afirma estar revoltado sobre como tudo aconteceu e espera que os policiais sejam punidos corretamente. "Trabalhei a semana toda para chegar em casa e tomar um tiro de graça. Faltou muito preparo (dos policiais). O que eles fizeram não se faz com ninguém", finaliza. O cabeleireiro recebeu alta e passa bem.

PM VAI INSTAURAR INQUÉRITO

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Márcio Celante Weolffel, falou sobre o ocorrido na noite deste sábado (2), em São José. O coronel confirma que duas pessoas foram vítimas de arma de fogo durante o atendimento de uma ocorrência pela Polícia Militar e que as duas foram socorridas ao hospital, sendo que uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e a outra foi atendida e liberada. Ele também explica o que será feito a partir de agora para esclarecer os fatos.

"Nós determinamos ao comandante-geral da Polícia Militar a instauração do inquérito policial militar para averiguação e investigação de todas as circunstâncias do fato ocorrido na data de ontem, também o recolhimento das armas dos policiais militares para que faça parte das apurações e o afastamento preventivo cautelar dos policiais militares das atividades operacionais, para que no prazo de 60 dias nós tenhamos a conclusão dessas investigações" Coronel Márcio Celante Weolffel - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

Confira o vídeo com a declaração na íntegra:

Conforme consta no boletim de ocorrência, os policiais envolvidos no caso são: Sandro Frigini – que teria atirado no jovem Weliton – e Victor Fagundes de Oliveira – que teria disparado contra o cabeleireiro.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil foi procurada, mas não deu informações sobre o caso específico do cabeleireiro baleado. Em nota, informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Informou também que o corpo do jovem morto na noite de sábado foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Com informações da TV Gazeta