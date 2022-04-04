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Em Linhares

Suspeito de agredir esposa e filha reage a abordagem e acaba morto no Norte do ES

Polícia Militar foi acionada pela filha do suspeito. No local, o trabalhador rural entrou em luta corporal  e tentou pegar a arma de um dos policiais, quando outro militar efetuou o disparo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 abr 2022 às 11:00

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 11:00

Eliel Borges Miranda, de 43 anos, foi morto por um policial militar após reagir a uma abordagem. Ele estaria agredindo esposa e filha.
Eliel Borges Miranda, de 43 anos, foi morto por um policial militar após reagir a uma abordagem. Ele estaria agredindo esposa e filha. Crédito: Acervo pessoal
O trabalhador rural e pedreiro Eliel Borges Miranda, de 43 anos, foi morto por um policial militar após reagir a uma abordagem na noite de domingo (3), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado.
Segundo informações da Polícia Militar, a filha do homem acionou a polícia após ele chegar em casa e começar agredir ela e a mãe. A corporação informou que, ao ser abordado, o suspeito entrou em luta corporal e tentou pegar a arma de um dos militares. Desta forma, o outro policial efetuou o disparo contra o homem, que morreu no local.

FUGA E NOVA AGRESSÃO

O Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, informa por volta das 22h55, a polícia foi acionada pela filha do suspeito. No local, ela contou para os militares que o pai havia ingerido bebida alcoólica e estava agressivo, batendo nela e na mãe. Com a chegada da PM o homem fugiu do local, e os policiais voltaram ao patrulhamento.
Eliel retornou minutos depois, voltou a agredir as vítimas e a PM foi acionada novamente. O homem tentou fugir e se escondeu no quintal de uma residência, mas o proprietário da casa informou aos policiais onde ele havia se escondido.

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De acordo com a ocorrência, o homem resistiu, precisou ser imobilizado no chão e algemado. Ele depois reagiu, conseguiu derrubar um dos policiais, que entrou em luta corporal com o suspeito.
Durante a ação, a arma do policial caiu no chão e Eliel tentou pegar. Outro militar viu a cena, e após o homem não atender às ordens de parada, realizou o disparo contra ele. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, porém o homem morreu no local.
De acordo com as informações da corporação, Eliel tinha passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, danos e por violência doméstica e familiar contra a mulher. A PM ainda informou do BU que a arma do policial que fez os disparos foi apreendida e entregue ao Setor de Administração Municipal (SAM) do 12° Batalhão, ficando à disposição das autoridades.
A perícia da Polícia Civil foi acionada no local. A corporação também foi procurada para saber se a conduta dos policiais envolvidos será investigada e que diligências serão tomadas, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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