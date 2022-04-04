Suspeito de agredir esposa e filha reage a abordagem e acaba morto no Norte do ES

Eliel Borges Miranda, de 43 anos, foi morto por um policial militar após reagir a uma abordagem. Ele estaria agredindo esposa e filha. Crédito: Acervo pessoal

O trabalhador rural e pedreiro Eliel Borges Miranda, de 43 anos, foi morto por um policial militar após reagir a uma abordagem na noite de domingo (3), no bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Estado

Segundo informações da Polícia Militar , a filha do homem acionou a polícia após ele chegar em casa e começar agredir ela e a mãe. A corporação informou que, ao ser abordado, o suspeito entrou em luta corporal e tentou pegar a arma de um dos militares. Desta forma, o outro policial efetuou o disparo contra o homem, que morreu no local.

FUGA E NOVA AGRESSÃO

O Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, informa por volta das 22h55, a polícia foi acionada pela filha do suspeito. No local, ela contou para os militares que o pai havia ingerido bebida alcoólica e estava agressivo, batendo nela e na mãe. Com a chegada da PM o homem fugiu do local, e os policiais voltaram ao patrulhamento.

Eliel retornou minutos depois, voltou a agredir as vítimas e a PM foi acionada novamente. O homem tentou fugir e se escondeu no quintal de uma residência, mas o proprietário da casa informou aos policiais onde ele havia se escondido.

De acordo com a ocorrência, o homem resistiu, precisou ser imobilizado no chão e algemado. Ele depois reagiu, conseguiu derrubar um dos policiais, que entrou em luta corporal com o suspeito.

Durante a ação, a arma do policial caiu no chão e Eliel tentou pegar. Outro militar viu a cena, e após o homem não atender às ordens de parada, realizou o disparo contra ele. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, porém o homem morreu no local.

De acordo com as informações da corporação, Eliel tinha passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, danos e por violência doméstica e familiar contra a mulher. A PM ainda informou do BU que a arma do policial que fez os disparos foi apreendida e entregue ao Setor de Administração Municipal (SAM) do 12° Batalhão, ficando à disposição das autoridades.