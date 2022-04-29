Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Morte de inocentes na guerra do tráfico é tática covarde de bandidos
Opinião da Gazeta

Morte de inocentes na guerra do tráfico é tática covarde de bandidos

Não dá para naturalizar a morte de uma menina enquanto ela brincava na rua.  A crueldade dos bandidos que atuam nas gangues do tráfico está tomando proporções assustadoras demais no Estado

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

29 abr 2022 às 02:00

Colunista

Morte
Kemilly Vitória Caldeira Santos, de 9 anos, morreu após ser baleada em Vila Velha Crédito: Reprodução
Uma criança é morta com um tiro na cabeça enquanto brincava na rua. Não dá para naturalizar uma cena dessas, a crueldade dos bandidos que atuam nas gangues do tráfico está tomando proporções assustadoras demais no Estado. E a sociedade organizada cobra uma reação.
Os ataques a esmo como o que matou a pequena Kemilly Vitória Caldeira Santos, de 9 anos, e o adolescente Brendesson dos Reis Silva, de 17 anos, no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, tornaram-se frequentes e precisam ter destaque no radar das autoridades de segurança pública. Há um incremento da crueldade dessas ações que deve ser encarado com cuidado,  mas sem que se perca o pulso firme.
Nesses ataques, criminosos invadem bairros dominados por gangues rivais e atiram ao acaso.  Qualquer pessoa, inclusive as crianças, podem se tornar um alvo.  Uma situação fora de controle que tira a paz de quem vive nessas regiões conflagradas e impõe o terrorismo. A guerra de gangues não mata apenas os criminosos, há cada vez mais inocentes nas estatísticas. 
O ataque em Ilha da Conceição aconteceu na noite de quarta-feira (27). No dia seguinte, quinta-feira (28), um casal foi baleado no meio da rua no bairro Divino Espírito Santo, também em Vila Velha, em ação com as mesmas características. A recorrência dessa abordagem neste ano tem chamado a atenção, sobretudo no município.
Em fevereiro, uma advogada foi morta no Ibes em situação parecida. Em retaliação, em março, bandidos promoveram um ataque em Santa Mônica que matou um jovem de 19 anos. Na época, o delegado Tarik Halabi Souki afirmou que eles resolveram matar quem estivesse passando pela rua.

Veja Também

Vila Velha supera a marca de 50 assassinatos em 3 meses

Explosão de violência: Vila Velha tem 1 em cada 4 homicídios no ES

Ao que parece, o mero fato de uma pessoa morar no bairro "inimigo" a torna um alvo em potencial. Os cidadãos que acordam cedo para trabalhar ou procurar emprego, as crianças que saem para a escola ou brincam na rua, as pessoas com suas vidas e seus sonhos.  É uma guerra que atinge inocentes deliberadamente, uma narrativa criminosa que coloca uns contra os outros e  só faz crescer a violência. Uma situação que não se resolve somente com mais policiamento, mas nesse momento de crise de segurança isso se torna fundamental. 
Vila Velha é neste início de ano o epicentro da violência na Grande Vitória, posição que nos últimos anos tem sido itinerante entre os municípios. Há um conflito da bandidagem que precisa ser compreendido e perseguido pelas redes de inteligência, para que a polícia consiga se antecipar a esses ataques e salvar vidas. Os bandidos passaram a adotar uma tática de franco-atiradores, uma estratégia covarde, que transforma a rotina dos bairros e inviabiliza qualquer tentativa de se viver com dignidade. Esses conflitos punem inocentes simplesmente por morarem em território inimigo, em uma guerra que nem é deles.

LEIA MAIS 

Há algo errado quando alguém atropela de propósito, mata e continua solto

Transporte domiciliar de cadeirantes em Vitória não pode parar

Mortes nas estradas: transparência das estatísticas também é segurança

Duplicação da BR 101 Norte: otimismo ou burocracia, quem vai vencer em 2022?

Justiça com as próprias mãos é arbitrariedade que pode punir inocentes

Tópicos Relacionados

homicídio Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados