Morte de inocentes na guerra do tráfico é tática covarde de bandidos

Kemilly Vitória Caldeira Santos, de 9 anos, morreu após ser baleada em Vila Velha Crédito: Reprodução

Uma criança é morta com um tiro na cabeça enquanto brincava na rua. Não dá para naturalizar uma cena dessas, a crueldade dos bandidos que atuam nas gangues do tráfico está tomando proporções assustadoras demais no Estado. E a sociedade organizada cobra uma reação.

Nesses ataques, criminosos invadem bairros dominados por gangues rivais e atiram ao acaso. Qualquer pessoa, inclusive as crianças, podem se tornar um alvo. Uma situação fora de controle que tira a paz de quem vive nessas regiões conflagradas e impõe o terrorismo. A guerra de gangues não mata apenas os criminosos, há cada vez mais inocentes nas estatísticas.

Ao que parece, o mero fato de uma pessoa morar no bairro "inimigo" a torna um alvo em potencial. Os cidadãos que acordam cedo para trabalhar ou procurar emprego, as crianças que saem para a escola ou brincam na rua, as pessoas com suas vidas e seus sonhos. É uma guerra que atinge inocentes deliberadamente, uma narrativa criminosa que coloca uns contra os outros e só faz crescer a violência. Uma situação que não se resolve somente com mais policiamento, mas nesse momento de crise de segurança isso se torna fundamental.