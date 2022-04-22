Justiça com as próprias mãos é arbitrariedade que pode punir inocentes

Fotos mostram como a casa do marceneiro Hélio Felipe dos Anjos Martins ficou após incêndio e saques na última quinta-feira (14), em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Hélio foi acusado pela própria família da criança de ser o autor do crime. A Polícia Militar , a princípio, descartou a participação dele no crime e o trata como inocente, após as investigações levarem à hipótese de tiro acidental, ocorrido na própria residência da família, sem qualquer tipo de envolvimento do vizinho. A apuração deverá seguir com rigor, seguindo os procedimentos que garantem ampla defesa aos envolvidos, e um julgamento amparado pelo Estado democrático de Direito. Não custa repetir: é esse arcabouço que sustenta a nossa civilidade. Na sua ausência, vale o cada um por si. A barbárie.

E quando o alvo de justiceiros é de fato culpado, nada muda. A justiça com as próprias mãos iguala a violência cometida pelo criminoso com a violência cometida para puni-lo. A lei de talião falava de reciprocidade do crime cometido, mas no fim das contas apenas estabelecia um estado de selvageria consentida. No último fim de semana, um suspeito de roubar celulares em um ônibus foi amarrado em um poste pela população, em Cobilândia, Vila Velha . Ele acabou autuado por roubo.

É compreensível que, em um país no qual a impunidade faz parte da paisagem, crie-se um ambiente que alimente o revanchismo imediato, que dê às pessoas o poder de punir. É compreensível, mas não aceitável. Permitir que pessoas queimem a residência de um "suposto suspeito" é um retorno primitivo, é comportamento de turba.

Casos assim mostram que o papel da imprensa é fundamental na sustentação das instituições jurídicas. A defesa dos processos legais deve estar presente em cada matéria. A lei deve ser sempre seguida; podem ser melhoradas, nunca suprimidas.