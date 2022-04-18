"Perdi tudo", diz homem que teve casa incendiada após morte de criança

"Pela internet, vi que uma criança tinha morrido no meu bairro e, logo depois, alguns vizinhos postando mensagens de ódio nas redes sociais e minha foto rodando, dizendo que eu seria o suposto assassino" Hélio Felipe dos Anjos Martins - Marceneiro

Segundo ele, a primeira reação foi ligar para a esposa — que está grávida de oito meses — e pedir para que ela saísse do local. "Nesse momento, recebi muitas mensagens no celular, falando que estavam entrando na residência e, logo em seguida, um vídeo da casa pegando fogo", disse.

Muito assustado e preocupado com a mulher, Hélio ainda não havia voltado ao imóvel até o início da tarde desta segunda-feira (18). "Hoje eu vou prestar depoimento à polícia e começar a resolver todas essas coisas, até porque ainda estou abalado e vendo o que vamos fazer", explicou.

Por enquanto, a família está ficando na casa da sogra do marceneiro. "Estou tentando ser o porto-seguro da minha esposa, que está com o psicológico muito abalado. Vamos deixar a poeira baixar para depois planejar. Perdi tudo que conquistei em todos esses anos de trabalho", desabafou.

ENXOVAL CHEIO DE SIGNIFICADO

Embora tenha relatado muito prejuízo devido ao furto de eletrodomésticos e outros pertences da residência, Hélio apontou o enxoval de boas-vindas da pequena Mariah como a principal perda da família. Isso porque, antes desta gravidez, a esposa dele sofreu um aborto espontâneo.

"Como ela ficou muito abalada na época, nesta gestação fizemos o possível e o impossível para fazer o melhor. Planejamos tudo para que fosse marcante e apagasse o trauma da passada. Tudo isso foi por água abaixo. Reconstruir tudo o que tínhamos planejado vai ser difícil", comentou.

VAQUINHA: VEJA COMO AJUDAR

Cientes do pesadelo que Hélio estava vivendo, amigos organizaram uma "vaquinha" para arrecadar doações para ajudá-lo. Uma das pessoas que se mobilizou é a técnica em enfermagem Victoria Gabriela Teixeira Medeiros Anselmo — uma amiga de infância dele que vive na região.

Fotos mostram como a casa do marceneiro Hélio Felipe dos Anjos Martins ficou após incêndio e saques na última quinta-feira (14), em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

"Fizemos uma ação e divulgamos pelas redes sociais, porque ele foi acusado injustamente. A comunidade se revoltou, queimou a casa dele e da mãe, roubaram o que ele tinha. Até o enxoval para a bebê, que estava pronto. Ele já tinha fraldas, que também foram roubadas. Levaram tudo", contou.

"Ele tinha uma casa inteira mobiliada e agora não tem nada. Ele vai ter que começar do zero" Victoria Gabriela Teixeira Medeiros - Ténica em enfermagem

Segundo ela, qualquer doação é bem-vinda: material de construção, eletrodomésticos, roupa para bebê, fraldas ou dinheiro. Quem quiser ajudar pode entrar em contato diretamente com a Victoria, pelo número (27) 99644-7569. "Se puder nos ajudar, agradecemos muito", disse.

ENTENDA O CASO

O pequeno Ricardo Coelho, de apenas sete anos, morreu no final da tarde da última quinta-feira (14), após levar um tiro enquanto estava na casa onde morava, no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Ele chegou a ser socorrido para um hospital no município, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com informações iniciais divulgadas pela Polícia Militar, o médico que socorreu o menino explicou que, pela análise das três perfurações, a criança teria colocado a mão na frente do rosto, antes de receber o disparo — que teria atravessado a mão, a região do olho e a nuca.

Ricardo Coelho morreu na última quinta-feira (14), após levar um tiro em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

TV Gazeta, o major Prado, da PM, destacou que o foco era encontrar a arma utilizada na ação e que a Em entrevista à, o major Prado, da PM, destacou que o foco era encontrar a arma utilizada na ação e que a principal linha de investigação apontava para um acidente que teria acontecido na própria residência da família, sem qualquer tipo de envolvimento do vizinho (o marceneiro Hélio).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Cariacica. Até a manhã desta segunda-feira (18), nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e outros detalhes não foram divulgados para preservar a apuração.