Filhos viram a mãe ser espancada pelo companheiro em Jaguaré

Dara Leonel de Souza, de 22 anos, tinha ferimentos por todo o corpo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Morta após ser espancada, no último domingo (17), em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , Dara Leonel de Souza, de 22 anos, era mãe de duas crianças. Segundo o irmão da vítima, os filhos dela, uma menina de 7 anos e um menino de 4, estavam em casa e viram a mãe ser agredida pelo companheiro, de 29 anos. O mais novo é filho do casal.

Dara foi socorrida pelas testemunhas, que a levaram até uma unidade de saúde no município. Ela recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

O irmão da vítima, o técnico em refrigeração Unique Leonel de Souza, de 24 anos, disse para a reportagem de A Gazeta que o casal tinha um histórico de violência e que em duas ocasiões ela procurou a delegacia, mas depois retirou as queixas contra o agressor. A vida da jovem foi encerrada abruptamente após mais de quatro anos de relação.

“Está todo mundo triste. Ela era a caçula da família, a única filha mulher de quatro irmãos. Tinha dois filhos e quando tudo aconteceu eles estavam lá, presenciaram, viram. A menina está mais triste. O menino, de vez em quando, chama pela mãe. O casal brigava muito. Ela já procurou a delegacia, prestou queixa e depois retirou. Até o momento não temos informação dele. Ele sumiu, queremos que ele seja encontrado”, falou Souza.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, que registrou a morte como espancamento. O corpo de Dara foi enterrado na tarde do mesmo dia após ser liberado à família.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que as investigações estão em curso. o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré.

A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte