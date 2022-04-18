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De 7 e 4 anos

Filhos viram a mãe ser espancada pelo companheiro em Jaguaré

Apenas o caçula é filho do casal. A menina, de 7, é oriunda de uma relação anterior da vítima. Dara Leonel de Souza, de 22 anos, não resistiu às agressões

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 12:31

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 abr 2022 às 12:31
Dara Leonel de Souza, de 22 anos, tinha ferimentos por todo o corpo
Dara Leonel de Souza, de 22 anos, tinha ferimentos por todo o corpo Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Morta após ser espancada, no último domingo (17), em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, Dara Leonel de Souza, de 22 anos, era mãe de duas crianças. Segundo o irmão da vítima, os filhos dela, uma menina de 7 anos e um menino de 4, estavam em casa e viram a mãe ser agredida pelo companheiro, de 29 anos. O mais novo é filho do casal.
O caso aconteceu durante a madrugada, quando Dara e o parceiro voltaram para casa após uma discussão em uma festa. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que a mulher foi encontrada desacordada com ferimentos em todo o corpo e o homem estava ao lado dela antes de fugir. De acordo com a apuração da TV Gazeta Norte, a briga teria começado porque ele tinha ciúmes da companheira.
Dara foi socorrida pelas testemunhas, que a levaram até uma unidade de saúde no município. Ela recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

O irmão da vítima, o técnico em refrigeração Unique Leonel de Souza, de 24 anos, disse para a reportagem de A Gazeta que o casal tinha um histórico de violência e que em duas ocasiões ela procurou a delegacia, mas depois retirou as queixas contra o agressor. A vida da jovem foi encerrada abruptamente após mais de quatro anos de relação.
“Está todo mundo triste. Ela era a caçula da família, a única filha mulher de quatro irmãos. Tinha dois filhos e quando tudo aconteceu eles estavam lá, presenciaram, viram. A menina está mais triste. O menino, de vez em quando, chama pela mãe. O casal brigava muito. Ela já procurou a delegacia, prestou queixa e depois retirou. Até o momento não temos informação dele. Ele sumiu, queremos que ele seja encontrado”, falou Souza.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, que registrou a morte como espancamento. O corpo de Dara foi enterrado na tarde do mesmo dia após ser liberado à família.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que as investigações estão em curso. o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré.
A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte
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